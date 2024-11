El Consorci de Compensació de Segurs rep 116.000 sol·licituds per la DANA

El Consorci de Compensació de Segurs ha rebut 116.000 sol·licituds d’indemnització per danys causats per la DANA en només vuit dies, una xifra històrica equivalent a les peticions gestionades en tot un any.

La majoria d’aquestes peticions són per vehicles (60%) i habitatges (30%), mentre que la resta són per comerços i indústries. Fins ara, el Consorci ha mobilitzat 800 perits i preveu duplicar-los per agilitzar els pagaments.

El Ministeri d’Interior ha anunciat una simplificació dels tràmits per accedir a les ajudes, amb només un formulari i dades bancàries necessaris per la primera sol·licitud. També es podran presentar les peticions a les subdelegacions del Govern, a la web del ministeri o a qualsevol oficina de Correus fins al gener de 2025. A més, Interior preveu destinar 118 milions d’euros a aquestes compensacions.