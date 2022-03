El Consorci de Museus reclama la igualtat real entre homes i dones per a un futur sostenible

El CMCV s’uneix a la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, compartint el lema d’ONU Dones: ‘Igualtat de gènere hui per a un demà sostenible’

El Consorci porta a Castelló, València i Alacant cicles expositius i activitats amb presència equilibrada d’homes i dones i perspectiva de gènere

Igualtat de gènere hui per a un demà sostenible’. Aquest és el lema triat en 2022 per ONU Dones per al 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, que, com cada any, uneix la ciutadania per a reivindicar una igualtat real entre homes i dones. Un missatge al qual s’uneix el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), que, a més d’impulsar activitats vinculades a aquesta celebració, situa el feminisme en el món de l’art com a principal línia de treball els 365 dies de l’any.

“Des del Consorci de Museus apliquem la perspectiva de gènere en totes les nostres línies de treball, per a avançar en l’erradicació de la desigualtat en el món de la cultura, apostant per la paritat d’artistes en els nostres cicles expositius i activitats. Una perspectiva que, a més, introduïm en els discursos normatius de l’art per mitjà de convocatòries com Reset, amb la qual oferim una relectura en clau de gènere a les col·leccions dels museus de belles arts i d’art contemporani al nostre territori”, assenyala José Luis Pérez Pont, director del CMCV i del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC).

Pérez Pont subratlla que el lema promogut enguany per ONU Dones és més que significatiu, “perquè, a més de reclamar una societat feminista, destaca que són les dones les més perjudicades per l’emergència climàtica, un repte global que el Consorci de Museus i el Centre del Carme acosten a la ciutadania a través de les seues activitats i mostres”.

D’acord amb l’organització, les dones i les xiquetes pateixen més l’impacte de les crisis climàtiques, ja que, a tot el món, les dones són les que més depenen dels recursos naturals, hi tenen menys accés i assumeixen una responsabilitat desproporcionada com a encarregades d’assegurar l’alimentació, l’aigua i el combustible.

Una aposta per la paritat

Una de les grans apostes del Consorci de Museus a l’hora de confeccionar la seua programació expositiva i d’activitats és apostar per la paritat de gènere quant a artistes, comissaris i comissàries i entre membres dels jurats de les convocatòries i altres programes públics impulsats per la institució cultural.

N’és un exemple una de les grans apostes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que compta amb l’organització del CMCV: la ‘Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’. Aquest fons públic ja disposa de 129 obres d’artistes que han nascut o resideixen a les comarques de Castelló, València i Alacant, amb presència equilibrada d’homes i dones, que representa l’heterogeneïtat en la creació artística contemporània amb segell valencià. El CMCV trasllada aquesta riquesa a municipis i ciutats de les tres províncies per mitjà dels seus cicles expositius.

Pérez Pont recorda que la programació d’activitats dels seus centres consorciats també persegueix la igualtat: “Tot i que queda molt de recorregut per fer, cada any avancem per a aconseguir aquest objectiu. Així ho vam poder corroborar el passat novembre amb la celebració del fòrum internacional de l’Associació de Dones en les Arts Visuals, ForoMAV21, amb el qual vam aconseguir que nombroses artistes visuals, directores, comissàries, investigadores i docents d’Europa i Amèrica Llatina vingueren a València, amb el CCCC com a amfitrió, a reflexionar sobre bones pràctiques”.

Entre aquestes, la introducció de la perspectiva de gènere en l’art a través de convocatòries com ‘Reset. Relectures de gènere i multiculturalitat’. Amb l’objectiu de completar la narració històrica, generalment realitzada des d’una perspectiva masculina i etnocèntrica, busca projectes que conten l’altra meitat de la història, aquella construïda per les dones i invisibilitzada al llarg del temps, però també projectes que treballen altres desigualtats per mitjà de guies didàctiques, relectures de les obres, proposta de nous itineraris o activitats que fomenten la discussió sobre qüestions d’igualtat, emprant les obres dels museus com a element mediador.

Així mateix, el Consorci torna a impulsar noves iniciatives d’apoderament femení en entorns rurals amb la convocatòria de 2022 del Projecte DAR (Dones Artistes Rurals) en la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat, a la província d’Alacant. L’objectiu principal del projecte és treballar en el desenvolupament professional i personal de les dones artistes de les comunitats rurals. I la seua missió, visibilitzar el seu treball a través de la plataforma digital del projecte i la difusió de la seua producció artística en diferents mitjans de comunicació. La convocatòria per a la presentació de projectes està oberta fins al 27 de març.

El Centre del Carme agita l’emergència climàtica i el feminisme

Aquest 8 de Març, el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València s’uneix novament a la celebració del Dia Internacional de la Dona amb la ‘performance’ i recital de poesia ‘Femmes. Poemes al vol’, amb què el públic podrà disfrutar d’una selecció de poemes en francés, valencià i castellà al Claustre Renaixentista. Una activitat organitzada per La Base Culture-Maison des Francophonies i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, fins al setembre, la Sala Ferreres-Goerlich, l’espai més emblemàtic del CCCC, submergirà el públic en una experiència única amb ‘Emergency on Planet Earth’, una mostra amb la qual catorze artistes urbans internacionals visibilitzen els dotze problemes mediambientals més greus. Una crida a frenar l’emergència climàtica i no mirar cap a un altre costat no només per a salvar el planeta, sinó també per a avançar en igualtat de gènere a tot el món.

En la mostra, comissariada per José Luis Pérez Pont i Vinz Feel Free, participen catorze artistes, amb presència equilibrada d’homes i dones: Onur, Xelon, Lidia Cao, Doa Oa, Nayra López, Reskate, Spencer Tunick, Vinz Feel Free, Barbiturikills, Will Coles, Biancoshock, Marina Capdevila, Deih i Li-Hill.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià