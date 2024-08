Concert Espectacular als Claustres de Llombai

Fusió de Talents Locals i Internacionals

Els Claustres del Convent de Santa Creu de Llombai, s’han omplit de gom a gom per gaudir d’un concert espectacular protagonitzat per un magnífic ensemble de vent. La formació estava composta en la seva majoria per músics locals de la banda Unió Protectora Musical de Llombai, que van mostrar la seva qualitat i talent davant del públic.

Acompanyats per solistes de renom arribats des de França i diversos punts de la geografia espanyola, els intèrprets van oferir una actuació vibrant i emotiva que va captivar els assistents.

El concert no només va ser una mostra de la gran capacitat musical de la banda local, sinó també una oportunitat per experimentar la fusió de talents internacionals en un entorn tan especial com els claustres històrics del convent.

La combinació de les habilitats locals amb les aportacions de músics internacionals va fer que el públic visqués una experiència musical única, destacant l’impacte cultural i artístic de l’esdeveniment.