El ‘cucat’ de l’arròs reapareix i causa pèrdues de més del 25% en els camps més afectats

AVA-ASAJA exigeix una gestió més àgil de la lluita biològica perquè la plaga torne a estar baix control i no se sume als danys de la piricularia i les males herbes

A mesura que els treballs de sega avancen, els arrossers valencians estan detectant una presència de barrinador o ‘cucat’ (Chilo suppressalis) molt més elevada de la qual hi havia en els anys anteriors.

Tant és així que l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) alerta que “aquesta plaga ha reaparegut en els arrossars de l’Albufera d’una manera preocupant, arribant a causar pèrdues de més del 25% de la producció en els camps més afectats, per la qual cosa exigeix millores en les mesures de control”.

L’associat de Pinedo, José Navarro, mostra en un vídeo com desenes de cucs blancs es pugen de la terra a la maquinària emprada durant la recollida de l’arròs. Però no és un cas aïllat, ja que arrossers d’altres termes com Sueca denuncien que la proliferació d’aquests lepidòpters succeeix en moltes zones del parc natural.

El ‘cucat’ és una de les plagues més importants en la història dels arrossars valencians. No obstant això, a partir de 2006 la seua incidència va descendir gràcies a la posada en marxa d’un control biològic basat en la confusió sexual.

Aquesta tècnica, que requereix la instal·lació de varetes de fusta, bloqueja la comunicació entre els insectes mascle i femella mitjançant la saturació del mitjà amb feromas sexuals, a fi de reduir o impedir la reproducció. La Comunitat Valenciana és l’únic territori d’Espanya on s’aplica aquesta lluita biològica en tota la superfície d’arròs (15.500 hectàrees).

Davant la sobtada recuperació dels nivells del ‘cucat’, AVA-ASAJA reclama a la Generalitat Valenciana “una gestió més àgil del control biològic per a actuar a temps contra la plaga, així com l’acompanyament d’altres mesures que permeten rebaixar la seua població sense afectar la resta d’insectes beneficiosos ni al cultiu de l’arròs”.

El responsable de la sectorial de l’arròs, José Pascual Fortea, afirma que “és normal que hi haja alguna cosa de ‘cucat’ en els restolls després de la sega, però no a aquests nivells tan exagerats, perquè això significa que l’any que ve, si no millorem l’estratègia de lluita, serà més complicat controlar-la. El fong de la piricularia i les males herbes ja provoquen greus minvaments de collita, a causa de la falta de solucions eficaces, i afegir ara el ‘cucat’ suposaria més sobrecostos econòmics i més desaprofitament alimentari”.