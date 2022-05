El cupó de l’ONCE «ix d’excursió» a la vall de la Murta 

El paratge és la imatge del cupó diari en el sorteig del 24 de maig

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i Miguel Ibor, director de l’ONCE a Alzira, han presentat el cupó diari de l’ONCE del pròxim 24 de maig, que porta la imatge de la vall de la Murta. Cinc milions de cupons portaran per tota Espanya este paisatge situat a Alzira.

A la presentació han assistit diferents entitats alzirenyes relacionades amb el paratge natural municipal. El regidor de Medi Ambient, Pep Carreres, en representació del Consell del Paratge Murta i Casella; Alfredo Garés, en representació de la Reial Confraria de la Mare de Déu de la Murta; Salvador Íñigo, en representació de l’Associació Mediambiental Murta i Casella, i Xavier Blasco, en representació de l’Associació Amics de la Murta.

L’alcalde ha declarat que “el cupó de l’ONCE del 24 de maig és important perquè la Murta rebrà 5 milions de visitants, els 5 milions de cupons que es posaran a la venda en tota Espanya.

Batrem tots els rècords de visites en la Murta. Gràcies a la iniciativa ONCE Alzira i al seu director Miguel, la visió de tindre en el cupó de l’ONCE La Murta és perquè aquest paratge també siga més inclusiu i puga ser visitat també per totes les persones. També agraïm la iniciativa en un any tan important com és l’any de la Capitalitat Cultural de la nostra ciutat. Així, la cultura també és present en el cupó de l’ONCE perquè està la nostra Murta”.



Per la seua banda, Miguel Ibor, director de l’ONCE a Alzira ha manifestat que “en l’any 2019 va ser la primera vegada que vaig vindre ací i em vaig quedar enamorat d’este paisatge i em vaig dir que en algun moment de la vida l’ONCE faria un cupó dedicat a aquesta vall perquè tothom el coneguera. Tres anys després, i gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira, el meu somni s’ha fet realitat.

Des de hui i fins al pròxim dimarts dia 24, més de 19 mil venedors tots discapacitats, donaran a conèixer a tota Espanya la vall de la Murta.” Ha afegit que “l’ONCE, en col·laboració amb l’Ajuntament, farem una exposició del dia 6 al dia 11 de juny de tiflotecnología. Són els aparells que usem la gent amb dificultats visuals per a poder viure el dia a dia d’allò més normal possible. Esteu tots convidats el dia 6 de juny a les 19 hores a la inauguració de l’exposició”.

Informació sobre el paratge de la Murta

La Ruta de la Murta és una senda circular de baixa dificultat, de la qual pot gaudir tota la família. Un itinerari al voltant de les ruïnes del monestir de la Murta (segles XIV i XV) en el paratge natural municipal a Alzira.

És una xicoteta vall entre les serres de la Murta i del Cavall Bernat. A més de la seua vegetació i de les vistes des del cim de la Creu del Cardenal, on es pot veure el Mediterrani i l’Albufera de València, el visitant pot gaudir d’un important llegat cultural.

La construcció del monestir de la Murta s’inicia el segle XIV. És d’estil gòtic valencià. El 1530, la família Vic es va refugiar ací fugint de la pesta i va nàixer l’hostatgeria D. Joan Vic. A partir dels segles XVI i XVII, el monestir s’amplia. La Torre dels Coloms, construïda el 1528, és la part més representativa del monestir per la seua bona conservació.

L’any 1989, l’Ajuntament d’Alzira adquirix la vall iniciant la recuperació de tots els elements culturals i naturals. El 2002 és declarat Bé d’Interés Cultural com a monument.

Informació sobre el Cupó Diari de l’ONCE

El Cupó Diari de l’ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat.

A més, hi haurà 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i altres 450 premis a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres últimes o tres primeres, i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o l’última xifra del número premiat.

Els cupons de l’ONCE es comercialitzen pels més de 19.000 venedors i venedores de l’organització. A més, es poden adquirir des de www.juegosonce.es i en establiments col·laboradors autoritzats.

