El Departament de Salut i les associacions d’Alzheimer de la Ribera celebren el Dia Mundial de la malaltia

S’estima que la comarca de la Ribera compta amb 4.000 persones afectades de demències, registrant-se uns 400 nous casos cada any

El Departament de Salut de la Ribera i Alzheimer Plataforma la Ribera, entitat que agrupa 12 associacions d’afectats i familiars de la comarca, han celebrat hui sengles actes en el centre hospitalari d’Alzira, amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, que es commemora cada 21 de setembre.

Així, el centre alzireny ha acollit una mesa d’experiències on diverses associacions de la comarca han exposat com han viscut els dos anys de pandèmia ocasionats pel SARS-CoV-2 i com les mesures adoptades per a fer-li front han condicionat la seua activitat i l’evolució dels pacients amb Alzheimer.

Així mateix, el Departament de Salut de la Ribera ha aprofitat esta mesa d’experiències per a informar les associacions dels programes que posarà en marxa a partir de la tardor amb la finalitat d’oferir cures als cuidadors i de fomentar un envelliment saludable entre la població de la comarca.

Després de la mesa d’experiències, s’han entregat els premis del III Concurs de Relat Breu sobre Alzheimer “Contar per a recordar” que Alzheimer Plataforma la Ribera va convocar el mes d’agost passat.

A este Concurs s’han presentat 54 relats inèdits en els quals els autors, vinculats personal i/o professionalment amb l’Alzheimer han oferit la seua personal visió i reflexió sobre la malaltia i com afecta a l’entorn social del malalt.

Així, els premis, una tablet i un lot de llibres, respectivament, han recaigut en els textos titulats “Tretze segons”, presentat per Lara Ruiz Bolo, on narra els pensaments que un afectat d’Alzheimer té quan creu reconéixer en una persona que, a priori li resulta aliena, a la seua dona i cuidadora, i “Un arbre per a recordar”, de María García Bañuls, text que utilitza la metàfora d’un arbre per a explicar com afecta l’Alzheimer a una persona.

El Departament de Salut de la Ribera editarà la totalitat dels textos rebuts en un llibre que apareixerà publicat abans de finals d’any.

“Mans per l’Alzheimer”

Igualment, Alzheimer Plataforma la Ribera ha penjat, en el vestíbul principal de l’Hospital d’Alzira, una exposició de fotografies sota el títol “Mans per l’Alzheimer”, on a través de 10 imatges, familiars, malalts i sanitaris, mostren les seues mans verdes, en un gest que, en els últims anys, s’ha convertit en icònic de la lluita contra esta malaltia i adhesió a la seua causa.

També s’ha llegit el manifest de la Federació Valenciana d’Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer (FEVAFA), sota el lema “InvestigAcció a l’itinerari de la Demència” Investigar per a actuar.

400 nous casos de demències a l’any

Cal destacar que l’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que ocupa actualment el tercer lloc com a patologia sanitària, per darrere dels accidents cardiovasculars i el càncer.

Segons els especialistes de l’Hospital de la Ribera, factors com el progressiu envelliment de la població i la transició epidemiològica (el canvi que experimenten les malalties), provoquen un increment de les patologies degeneratives com l’Alzheimer.

En este sentit, s’estima que la comarca de la Ribera compta amb 4.000 persones afectades de demències, registrant-se uns 400 nous casos cada any.

Així mateix, els especialistes del centre alzireny destaquen que, en el 80% dels casos, és un familiar el cuidador directe del malalt, per la qual cosa les organitzacions sanitàries han d’atendre el binomi pacient-cuidador i és, en este marc, en el qual sorgeix la col·laboració del Departament de Salut de la Ribera amb les associacions de familiars a través d’Alzheimer Plataforma la Ribera.