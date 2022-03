El departament d’Esports continua amb el projecte “Alzira ciutat cardiosaludable”  

El projecte “Alzira ciutat cardiosaludable” continua fomentant la salut cardiovascular i com prevenir la mort sobtada, principalment entre els esportistes alzirenys.



Des de la regidoria d’Esports conjuntament amb la clínica TECMA s’ha programat una xerrada sota el títol “No poses en joc el teu cor” a càrrec del doctor Joaquín Más Ribas, cap de la Unitat d’Alt Rendiment Esportiu de la mateixa clínica.



La ponència serà el dijous 10 de març a les huit de la vesprada a l’auditori de la Casa de la Cultura. Des del departament d’Esports s’ha convidat a tots els clubs esportius de la ciutat a participar d’esta xerrada per tal de formar-los i saber com actuar davant la possibilitat d’un episodi d’accident cardiovascular durant la pràctica esportiva. També com cuidar-se per prevenir este tipus de malaltia.



El regidor d’Esports, Fernando Pascual, ha manifestat que “És important cuidar dels nostres esportistes, és per això que des del departament d’Esports posem a l’abast dels esportistes alzirenys totes les ferramentes necessàries per a cuidar de la seua salut. Lamentablement en Alzira hem perdut a esportistes a causa de la mort sobtada i accidents cardiovasculars, per això és prioritari este tipus d’iniciatives.” L’edil ha afegit que “Alzira té un gran nombre d’esportistes, tant federats com amateurs, així que convide a totes i tots a participar d’esta xerrada tan fonamental per a la seua pràctica esportiva”.

