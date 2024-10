Cada 16 d’octubre, des de 1979, es commemora el Dia Mundial de l’Alimentació

Una inciativa promoguda per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) per reduir la fam al món.

Aquesta celebració posa l’accent en la necessitat de garantir un accés equitatiu als aliments i seguretat alimentària per a tothom.

L’Agenda 2030 inclou la meta “fam zero”, amb l’objectiu que totes les persones puguen accedir a una alimentació nutritiva.

El lema de 2024 és “Dret als aliments per a una vida i un futur millors”, subratllant la importància d’aquest dret fonamental per al benestar i el desenvolupament sostenible de la societat.