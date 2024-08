Dia Mundial del Videojoc: Celebrant la passió global que ha revolucionat l’entreteniment i l’economia.

Des de 2008 fins avui: El videojoc com a forma de vida i motor de canvi cultural i econòmic.

Cada 29 d’agost es celebra el Dia Mundial del Videojoc o Dia del Gamer, una data que va sorgir en 2008 gràcies a les principals revistes especialitzades en videojocs.

El que abans era considerat un hobby per a “freaks”, avui és una passió global, amb consoles de Nintendo, PlayStation i XBOX presents en moltes llars.

Els videojocs han transcendit l’entreteniment, convertint-se en una forma de vida que ha revolucionat la cultura mundial i l’economia.

La indústria del videojoc no sols atrau milions de fans, sinó que també genera grans ingressos, impulsada per les tecnologies mòbils i l’augment constant de nous adeptes. Experts afirmen que els videojocs influeixen directament en diversos aspectes de la vida quotidiana, com el treball, l’educació i la vida social.