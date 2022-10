El estrena nou vehicle adaptat

El servei gratuït d’autobús urbà estrena nou vehicle adaptat a totes les necessitats

Des de l’Ajuntament s’ha procedit a renovar i millorar el servei a través d’una licitació que el regula administrativament, ja que es trobava, des de fa anys, en un buit legal

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Serveis Municipals, ha presentat el nou vehicle que, a partir d’ara, prestarà el servei gratuït d’autobús urbà a la ciutadania. Malgrat que el servei estava en funcionament des de fa mesos, els problemes de subministrament de l’empresa responsable van provocar que l’estrena del nou autobús no s’haja pogut realitzar fins ara.

El regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez, ha explicat que, des de l’Ajuntament, s’ha realitzat una licitació per a regular el servei que es trobava, des de fa anys, en un buit legal administratiu. “Disposar d’un nou vehicle amb totes les prestacions que cobrira el trajecte, va ser un dels nostres requisits en la nova licitació. Estem molt satisfets perquè el servei ha vist incrementat el nombre d’usuaris després de les novetats que hem introduït, com ara la gratuïtat i l’ampliació de parades. D’esta manera, reduïm també l’ús de vehicles particulars i els nivells de contaminació, i contribuïm a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, especialment d’aquella amb problemes de mobilitat, evitant els desplaçaments a peu, per exemple, al Centre de Salut”.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha valorat molt positivament el fet de poder disposar ja, administrativament parlant, “d’un servei que ha passat per una licitació, situació que abans no es donava; a més de comptar amb un vehicle d’estes característiques i amb noves parades. Tot això contribuirà a reforçar el servei, especialment en la celebració pròxima de Tots Sants, l’horari del qual anunciarem oportunament a través de les xarxes socials municipals i mitjans locals”. Així mateix, ha remarcat l’interés de l’Ajuntament per continuar treballant perquè el servei de l’autobús urbà perdure en el temps amb la qualitat que mereix i sense cap cost per a la ciutadania.

La línia, que recorre la ciutat connectant el nucli urbà amb altres zones més allunyades del centre, com ara la piscina coberta, el cementeri o el Centre de Salut, es realitzarà en este nou vehicle adaptat a totes les necessitats, a través d’una plataforma elevadora per a usuaris amb mobilitat reduïda. A més, gràcies a un codi QR que es trobarà en les parades, els usuaris podran saber on es troba l’autobús en eixe moment i quant temps discorrerà fins a la seua parada.