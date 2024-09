L’esdeveniment tindrà lloc del 25 al 29 de setembre en el C.M. Bernat i Baldoví.

Com cada any, l’il·lustre Festival de Cine de Merda (CIM) de Sueca torna junt a la costera de setembre per a fer la tornada a la feina més miserable, si escau.

Del 25 al 29 de setembre, el C.M. Bernat i Baldoví (pretèrit Cine Lido) esdevé l’hipocentre d’un seísme de despropòsits audiovisuals per desgràcia o fortuna de tota la Ribera Baixa. En aquesta nova edició, es presentaran més de 100 pelis, de les quals hi ha un total de 10 llargmetratges -per a plorar de pura vergonya aliena- a competició.

Òbviament, el certamen continua fent un merescut lloc a la sèrie B, el trash, el gore, l’amateur, l’underground i a totes aquelles cintes que també mereixen el seu espai a les pantalles de cinema, almenys, una vegada en la seua vida. Es pot consultar la programació completa a la web del festival: www.cimsueca.com.



Des del dimecres 25 a les 18h fins al diumenge 29 a les 19.30h, hi haurà projeccions prenyaes de poca gràcia i mal gust. Igualment, aquesta edició del CIM comptarà amb dues sessions golfes a les 00:00, tant divendres com dissabte, per als espectadors més masoquistes que necessiten una mica de teràpia i en les quals podran expressar-se tant lliurement com vulguen.



Cal subratllar la novetat que inclou un dia més de festival, per si l’agonia no fóra suficient en quatre. Així doncs, i sense abandonar la tradicional estructura del festival, la programació es presenta dividida per temes: dimecres 25 és el Dia sanguinel·li, dedicat als metratges més sanguinolencs; dijous 26 és el Dia de les asco-petaes, per a les cintes d’acció; divendres 27 és el Dia de matar morint i morir cantant, enfocat en l’alegria de la mort a ritme de musical; dissabte 28, Dia del cringe, amb sessions de pura agonia; finalment, diumenge 29 és el Dia de les fantasmaes, per als amants del terror cutre que es troba en el plànol ectoplasmàtic.



Entre les novetats d’enguany, cal destacar l’homenatge al rei de la sèrie B, Roger Corman, director, guionista i productor recentment desaparegut i al que el festival li déu ser un dels pioners en el conreu d’aquests gèneres tan maltractats. La sessió, que tindrà lloc el divendres 27 a les 23h, constarà d’una petita introducció a la seua figura i la projecció d’una de les seus obres menys mestres en aquest tipus de cinema. A més, el CIM comptarà amb la col·laboració del podcast Xusma deluxe durant la mateixa vesprada del divendres.



Un cop més, el certamen pot presumir de que pràcticament tots els llargmetratges són estrenes a Espanya. Com sempre, aquelles cintes -llargs o curts-, l’idioma original de les quals, que no és l’espanyol, estan subtitulades en suecà per l’equip organitzador. Aquesta variant del valencià, batejada pel propi festival, empra el vocabulari, els localismes i l’argot propi de la pàtria suecana apropant així els continguts al públic assistent.



Comptarem amb convidats internacionals com Fábio Powers, director i escriptor de la cinta portuguesa O Velho e a Espada, que vindrà acompanyat d’una part de l’equip. La pel·lícula és un híbrid entre l’anime japonés i un iaio en una movilete. També està confirmada la presència d’un dels actors de la pel·lícula venezolana, Una historia de amor fúnebre, comèdia negra amb tocs de telenovel·la. Altre dels llargs destacats és Mar.

IA dels argentins Gabriel Grieco i Nicanor Loreti, que es va poder vore en el Festival de Sitges de l’any passat, directors que ja van participar en el CIM Sueca 2015 amb la cinta Naturaleza Muerta. També repetixen altres veterans del CIM com el crític de cine, Joaquín Vallet, que va guanyar l’any passat el premi a pitjor curt, o Pablo Llorens, que malgrat haver guanyat dos Goya, continua creant peces d’una qualitat digna del Festival de Cine de Merda de Sueca.