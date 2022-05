L’assistència a la taula redona és lliure prèvia inscripció

La Regidoria d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI organitza el dimecres que ve, 11 de maig, una taula redona titulada “La València Feminista”, en el marc del Fòrum Urbà València 2030. L’objectiu, segons ha manifestat la regidora Lucía Beamud, és “debatre i dissenyar una ciutat pensada amb perspectiva de gènere i més inclusiva per a altres col·lectius, com ara xiquets i xiquetes, persones majors o migrants, però sobretot escoltar la ciutadania”.

Al llarg de tot el mes de maig es desenvolupa el Fòrum Urbà València 2030 com a espai de reflexió i participació per repensar col·lectivament el model de ciutat i impulsar l’Estratègia Urbana València 2030. En este marc s’ha programat esta taula redona, que es desenvoluparà el dimecres que ve a partir de les 18 hores al Palau de l’Exposició. La regidora Lucía Bemud ha assenyalat que l’objectiu és “escoltar els veïns i veïnes i elaborar així el full de ruta per vore com fem una ciutat més justa i igualitària per a totes les persones que vivim, treballem i desenvolupem la nostra vida ací”.

L’edil ha recordat que, dins de l’estratègia urbana, “València ha assimilat la voluntat de ser una ciutat plenament compartida”, i ha definit com una prioritat “millorar la vida de les persones que vivim a València”. Beamud ha indicat que “és per això que estem desenvolupant tota una sèrie de mesures i accions polítiques encaminades a reforçar la diversitat i la igualtat a la nostra ciutat, com l’expansió de les unitats d’igualtat als barris; l’obertura en breu d’una oficina de no discriminació i contra els delictes d’odi; els primers Premis d’Igualtat de la història de València; els programes de prevenció de la violència masclista, com ara Taronja Sencera o Repara, i un llarg etcètera”.

En este sentit, Lucía Bemaud ha afegit que el debat que es durà a terme el pròxim dimecres “tractarà un ampli ventall de temes que ens afecten a totes les persones, com la planificació i el disseny urbà i la mobilitat urbana d’acord amb la perspectiva de gènere”. La regidora ha afegit que “este treball per fer una ciutat més inclusiva que les administracions públiques estan desenvolupant ha de ser el punt de partida perquè aconseguim arribar a una ciutat on tots i totes tinguem les mateixes oportunitats i siguem integrats d’igual forma per poder assolir l’objectiu d’una València millor en l’àmbit social, econòmic i mediambiental”.

A la taula redona participaranLina Gálvez Muñoz (especialista en economia feminista i europarlamentaria), Inés Novella Abril (arquitecta, màster en igualtat de gènere i investigadora UPM), i Eva Álvarez (arquitecta i professora UPV).

La inscripció per assistir a la jornada pot fer-se a través del següent enllaç: https://www.eventbrite.es/e/entradas-taula-redona-la-valencia-feminista-324129549207

