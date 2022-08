El futur de l’ensenyament de l’esgrima es reunix a València

Javier Mateo: “Estem treballant també perquè el Complex Esportiu Cultural Petxina siga també un centre de formació oficial d’atletisme”

La ciutat de València acull a vint futurs mestres d’esgrima provinents de tota Espanya per a la realització del primer curs inicial de grau mitjà d’esgrima

El curs s’impartix en el Poliesportiu de Benimaclet des del passat 1 d’agost fins el pròxim divendres dia 26. D’este curs, que s’impartix per primera vegada a València, sorgirà la pròxima generació de formadors d’esgrima, una disciplina que conjumina l’elegància del ballet, l’estratègia dels escacs i l’agressivitat de les arts marcials.

La condició del Poliesportiu de Benimaclet com a centre de formació oficial permet la realització d’ensenyaments d’esportives de règim especial, com és el cas d’este curs d’esgrima, per a l’obtenció dels certificats de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de València, Javier Mateo, en la seua visita a les instal·lacions ha destacat la importància del poliesportiu com a centre de referència: “El Poliesportiu municipal de Benimaclet és un centre referent de l’esgrima, tant a nivell nacional com internacional, així ho demostra que la selecció espanyola d’esgrima s’haja concentrat en diverses ocasions en aquesta instal·lació, com el va fer per a la preparació del PreOlímipic de 2021. A més, la ciutat ha acollit diverses competicions d’ este esport com el Campionat Nacional d’Esgrima absolut i infantil 2022, que va reunir més de mil tiradors a la ciutat durant el passat mes de juny. En esta ocasió, vint futurs mestres de l’esgrima s’estan formant en les nostres instal·lacions”.

Javier Mateo també ha volgut assenyalar el treball continu per a ampliar l’oferta de centres de formació esportiva oficial a la ciutat de València: “cal recordar que la ciutat de València ja compta amb dos centres de formació oficial per als esports d’esgrima i judo en este Poliesportiu de Benimaclet, però som ambiciosos, i actualment estem treballant també perquè el Complex Esportiu Cultural Petxina siga també un centre de formació oficial d’atletisme”.

El Poliesportiu de Benimaclet, on s’està duent a terme el curs de formació, va ser remodelat l’any 2012 i compta amb una sala d’armes de 950 metres quadrats que és considerada la millor d’Espanya i una de les millors d’Europa. Això és gràcies al seu nombre de pistes (un total de dotze, quan normalment estes sales no solen superar les quatre) i a la qualitat de l’equipament, que es complementa amb més amb 4 aules de formació (amb capacitat per a unes 200 persones) en les quals els practicants d’ este esport, anomenats tiradors, poden ampliar la seua formació.