El Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament estrena una pàgina web amb recursos sobre formació i promoció del valencià

El Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de València disposa des de hui d’una nova pàgina web oberta a la ciutadania que oferix tot tipus de recursos informatius, divulgatius o de promoció sobre el valencià, el seu ús i els recursos existents a la ciutat de València en esta matèria.

Així, aquelles persones interessades que accedisquen a la pàgina web www.valencia.es/gnl podran obtindre informació sobre subvencions i ajudes per a l’ús del valencià, una recopilació legal sobre drets lingüístics, recursos per aprendre o millorar el nostre valencià o llistes de música en la nostra llengua, entre d’altres. La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha afirmat que “tenim la sort de viure en un territori que és sinònim de diversitat lingüística, que es troba íntimament arrelat al nostre patrimoni i que hem de protegir, aprofitar i difondre”.

Per a la regidora, “el nostre objectiu és que el valencià siga la llengua de totes les persones que viuen a la ciutat de València més enllà d’ideologies, creences o d’altres raons”.

En este sentit, Notario ha assenyalat que “la nova web del Gabinet de Normalització Lingüística dona un pas més en el treball que estem fent per la promoció de l’ús del valencià en la ciutat de València perquè unifica tots els recursos que estem desenvolupant des de fa set anys per tal que puguen estar a l’abast de tota la ciutadania d’una manera senzilla i àgil”.

Així, la regidora ha afegit que “la creació d’esta web comporta obrir un nou ventall molt útil que no només arreplegarà les campanyes i recursos municipals sinó també enllaços a d’altres organismes i recursos externs que poden ser útils a la ciutadania, com resoldre dubtes lingüístics, traduir textos, l’autoaprenentatge o la informació sobre certificats de coneixement del valencià, entre d’altres”. L’objectiu, segons Lluïsa Notario, és “que puga ser d’utilitat a qualsevol ciutadà o ciutadana i també a qualsevol funcionari o funcionària municipal”.

La pàgina web

La nova pàgina web www.valencia.es/gnl ha estat dissenyada per l’estudi “La Mina” i permetrà accedir a diferents recursos, entre els quals subvencions i ajudes a l’ús del valencià, una recopilació legal sobre llengua i drets lingüístics, accés a traductors o gramàtiques i una oferta formativa per als usuaris que vulguen aprendre o ampliar els seus coneixements.

La pàgina web també posa a l’abast de tota la ciutadania, de dins i de fora de la ciutat de València, els recursos municipals propis, entre els quals les rutes literàries per la ciutat amb l’obra de Marc Granell, Carmelina Sánchez-Cutillas o Vicent Andrés Estellés, una llista de música en valencià desglossada per gèneres, moments, novetats o temàtiques, la campanya lingüística infantil “Creixent al caliu” o la campanya de cartes als Reis de l’Orient.

La tècnica del Gabinet de Normalització Lingüística, Teresa Chacón, ha assegurat, a més, que “el web del Gabinet no està pensat per a ser un espai estàtic o merament informatiu sinó que volem ser dinàmics i volem que, qui visite el web, tinga l’oportunitat de contactar-nos per a fer propostes, informar sobre qualsevol tipus d’incidències o consultar dubtes i, per això, oferim al públic en general la possibilitat de comunicar-se amb nosaltres i fomentem la participació ciutadana amb propostes que promoguen l’ús social del valencià”