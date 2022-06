La intensitat de les subvencions serà del 98,6% i es beneficiaran 21 municipis



Climent: “Amb aquestes ajudes consolidem la nostra aposta per la reindustrialització i els sectors productius”

El Ivace ha concedit 5,59 milions d’euros per a modernitzar i millorar els serveis i infraestructures de 36 àrees industrials de 21 municipis de l’Horta.

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat que aquestes actuacions de millora “seran subvencionades pel Ivace al 98,6% en el marc de la convocatòria d’ajudes de 2022 per a projectes de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics de la Comunitat Valenciana”.

En aquest sentit, ha recordat que enguany les ajudes compten amb un pressupost de 37,42 milions d’euros, “el major esforç inversor realitzat fins al moment i ha recalcat que estan permetent consolidar la nostra aposta per la reindustrialització del territori i pels sectors productius, alhora que contribueixen a l’atracció de noves empreses que generen ocupació estable i de qualitat per a reactivar l’economia en els municipis de l’Horta i de la Comunitat Valenciana”.

Àrees industrials

Les àrees industrials beneficiàries són el Bovalar (197.221,81 euros concedits) i Els Mollons (196,583,26 euros) d’Alaquàs, Camí la Mar (197.222,8 euros) d’Alboraia, El Pla (53.082,52 euros) i L’Alter (107.618,71 euros) d’Alcàsser, El Braç (142.095,24 euros) de Bonrepòs i Mirambell, El Bony (197.119,26 euros) de Catarroja, El Vaig moldre (197.222,8 euros) i la Jutera (167.970,65 euros) de Foios, La Cova (195.250,57 euros) i Parc Empresarial Aeroport (117.840,62 euros) de Manises, L’Estació (131.280,9 euros) de Massalfassar i Bobalar (197.222,8 euros) de Massamagrell.

Així mateix, el Ivace ha concedit 195.166,36 euros per a la millora de l’àrea industrial de Mislata, Montcada I Verge dels Dolores (197.220,08 euros), Montcada II (157.778,24 euros), Montcada III (169.308,78 euros) i Nucli urbà/Sector S5 (197.222,8 euros) de Museros.

A Paterna es beneficiaran les àrees industrials Font del Pitxer (197.222,8 euros), L’Andana (197.222,8 euros), Vaig moldre de Testar (68.304,17 euros), el polígon industrial municipal (197.222,8 euros), Sector I (92.693,01 euros) i València Parc Tecnològic (72.671,83 euros).

De la mateixa manera, el Ivace subvencionarà les actuacions de millora de Faitanar (133.503,64 euros), polígon industrial Alqueria de Raga (25.615,3 euros), i Taronja (25.615,3 euros) de Picanya, el polígon industrial Nord (197.222,8 euros) de Puçol, Masia d’Espí Polígono A (197.222,8 euros) i Nou d’Octubre Polígon B (197.222,8 euros) de Quart de Poblet, el polígon industrial de Rafelbunyol (196.473,221 euros), el polígon Nord (140.600,64 euros) de Sedaví, L’Va alterar (197.222,8 euros) de Silla, Mes del Jutge (197.222,8 euros) de Torrent i Zamarra (47.333,47 euros) i Verge de la Salut (197.222,8) de Xirivella.

Principals actuacions

Entre les principals actuacions per a les àrees industrials de l’Horta en 2022 destaca la millora viària, de zones verdes i de l’enllumenat públic mitjançant energies renovables, la instal·lació de CCTV connectat a la Policia Local i la senyalització horitzontal i vertical del trànsit.

També se subvencionaran les obres per a la implantació de fibra òptica, s’implementaran serveis contra incendis i eina web connectada al Ivace i es millorarà la imatge de les façanes de les naus dels polígons.

Així mateix, cal destacar que a la comarca se subvencionarà per primera vegada l’obra civil per a la portada total o parcial al polígon de serveis com a energia elèctrica, gas, fibra òptica, telecomunicacions i aigua que permetrà donar un major subministrament a les empreses, i la construcció de grans infraestructures que beneficien a l’àrea industrial com un baixador ferroviari, ponts o creació de vials d’accés al parc empresarial.