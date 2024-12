El Marató València Trinidad Alfonso Zurich 2024 aposta per la recuperació d’infraestructures esportives a Torrent

Destina 237.000 euros per a reparar les pistes d’atletisme de Parc Central

El Marató València Trinidad Alfonso Zurich 2024 ha destinat una ajuda de 237.000 euros a la recuperació de les pistes d’atletisme de Parc Central, que van patir greus danys indirectament per la DANA.

Aquestes instal·lacions es van utilitzar com a centre logístic per a la recepció, emmagatzematge i distribució d’ajudes gestionades per l’exèrcit, la Generalitat Valenciana i els cossos de seguretat de l’Estat, amb helicòpters i vehicles pesants. Ara, aquesta ajuda permetrà que el recinte recupere la seua funcionalitat i el seu servei a la ciutadania de Torrent.

Reparació i renovació completa de les pistes

La intervenció inclou la renovació del sintètic en tot l’anell de la pista i la zona de salt de longitud, així com la substitució de les colxonetes de salt d’alçada i de perxa.

Un espai essencial durant l’emergència

Les pistes de Parc Central van ser un recurs clau durant els dies més crítics de la DANA. Aquest espai es va habilitar com a centre logístic per al subministrament d’aigua, aliments i materials. No obstant això, l’ús intensiu per part de vehicles pesants i helicòpters va provocar importants desperfectes, deixant la superfície i les instal·lacions complementàries greument deteriorades i compromeses per a l’ús esportiu i ciutadà.

Entre els danys principals que es repararan es troben:

Desgast de la superfície de la pista , amb zones deteriorades per les roderes dels vehicles pesants i desperfectes causats per les carretes durant la manipulació de materials.

, amb zones deteriorades per les roderes dels vehicles pesants i desperfectes causats per les carretes durant la manipulació de materials. Hundiment en la corba dels 400 metres , causat pel pes dels vehicles. Aquesta reparació requerirà una nova homologació de la pista per part de la RFEA .

, causat pel pes dels vehicles. Aquesta reparació requerirà una nova homologació de la pista per part de la . Deteriorament dels fosos de salt per la pèrdua d’arena i la força del vent generat pels helicòpters.

per la pèrdua d’arena i la força del vent generat pels helicòpters. Danys al césped natural i al bord perimetral interior, aixecat per les aspes dels helicòpters o trepitjat pels vehicles.

El suport del Marató València 2024

La campanya “València corre X València” del Marató 2024 ha recaptat fons mitjançant aportacions de l’organització, els corredors a través del dorsal zero, i els patrocinadors. Una part significativa d’aquestes donacions, 237.000 euros, s’ha destinat a la recuperació de les pistes de Torrent, reforçant el compromís del Marató amb el territori i les persones afectades per la DANA.

El director del Marató, Juan Manuel Botella, ha destacat que “les ajudes a la família de l’atletisme valencià afectada per la DANA demostren que la 44a edició del Marató ha sigut una de les més importants que hem afrontat. Realitzar el Marató ens ha permés ajudar a la gent”.

Compromís amb el municipi i l’esport

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha agraït “el suport del Marató València Trinidad Alfonso i de Juan Roig, que una vegada més demostra la seua implicació amb l’esport i la societat valenciana”. També ha afegit que les pistes de Parc Central són “un espai per a esportistes professionals i per als veïns, i ara simbolitzen la nostra capacitat de superació. L’esport és clau per a la recuperació emocional i física després de situacions adverses, i volem garantir que aquestes infraestructures estiguen a l’altura del repte”.