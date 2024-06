El Mareny de Barraquetes celebra la seua fira gastronòmica amb rècord de participació

El Mareny de Barraquetes ha acollit del 21 al 24 de juny la seua novena Fira Gastronòmica Tasta el Mareny.

Enguany, com a novetat, la fira ha comptat amb la primera edició del Concurs de Gaspatxo Marenyer, un esdeveniment que s’ha completat amb actuacions musicals, activitats per a xiquets i xiquetes i accions destinades a la promoció dels comerços de proximitat.

Amb el preu de l’entrada, les persones assistents han pogut accedir a cinc tapes, un got i la degustació del gaspatxo marenyer.

La 9a Fira Gastronòmica Tasta El Mareny ha comptat amb la participació d’estands més alta fins al moment, entre ells el reconegut restaurant de Sueca Sequial 20, així com el suport del Camping Les Palmeres en qualitat de patrocinadors.

El I concurs de Gaspatxo Marenyer va inaugurar la fira amb l’objectiu de donar a conéixer un plat que forma part de la idisincràsia de l’entitat local menor. Un jurat presidit per Arnau Clari, creador de La Ruta dels Esmorzars i secundat per Xavi Bosch, editor de la revista Estil i Carles Galletero, director de Tasta el Mareny, atorgaren el primer premi al Restaurant Casa Sebastià.

A la inauguració de la fira també van estar presents distintes personalitats polítiques, que posaren en valor la cultura, l’agricultura i la gastronomia del nostre territori.

La fira ha comptat amb les actuacions musicals en directe d’artistes com Four Moons, Víctor Llombart i Álvaro López o Borja Granell i Santi Pedrós, així com un espectacle de màgia amb Nuel Galán, unflables aquàtics per als més menuts i karaoke i discomòbil cada nit. Tot un èxit que espera revalidar-se en pròximes edicions.