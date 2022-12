El Pack Experience permet personalitzar la cistella de Nadal canviant mercaeuros per qualsevol dels productes que es venen en el Mercat

L’Associació de Venedors recomana avançar les compres i reforça els serveis a Domicili i de Consigna Frigorífica

Com altres anys, s’ampliarà l’horari d’obertura els dies 23, 24, 30 i 31 de desembre

El Mercat Central convida a regalar una experiència per Nadal per a gaudir de la qualitat i varietat dels centenars productes que es venen en les seues parades.

En estes dates cobra especial rellevància el Pack Experience del Mercat Central, que es proposa com una idea diferent de regal d’empresa i per a familiars i coneguts i com a opció per a ‘amic invisible’. A través d’un Pack Experience, amb els mercaeuros que cada client decidisca, des de 5 euros, els destinataris poden triar per si mateixos els productes pels quals desitgen canviar-los i confeccionar amb ple encert la seua pròpia cistella de Nadal. El procés és molt senzill. N’hi ha prou amb dirigir-se a l’Oficina d’Atenció al Client (entrant per la porta de l’Avinguda de l’Oest), i adquirir un estoig i els mercaeuros que es desitge, amb un valor individual de 5 euros. Els destinataris del regal podran després canviar els seus mercaeuros en qualsevol dels llocs del Mercat Central.

Servei a Domicili i Servei de Consigna Frigorífica

Davant la proximitat de les festes, el Mercat Central suggereix l’avançament de les compres i evitar fer-les a última hora, per al que recorda la possibilitat de realitzar les comandes a través de telèfon o la web, que inclou un complet directori amb les dades per a contactar amb cada venedor, i d’utilitzar el Servei d’Atenció a Domicili i el Servei de Consigna Frigorífica, que s’han reforçat de cara a la campanya de Nadal.

El Servei a Domicili del Mercat Central, que ja porta funcionant 30 anys, s’ha convertit en una excel·lent alternativa a la compra presencial que permet adquirir l’àmplia gamma de productes que es poden trobar en les seues quasi 300 parades. Qui desitge utilitzar aquest Servei pot optar per fer la compra personalment en el Mercat, per telèfon, per correu electrònic o a través de la web.

A través d’esta pàgina -que disposa d’un pla interactiu i de fitxes de totes les parades- resulta molt fàcil i atractiu realitzar la compra, amb la possibilitat d’adquirir prop de 20.000 productes com a fruita, verdura, pollastre, carn, peix, menjades per a portar, vins, productes gurmet, fruita seca, congelats, saladures… i qualsevol recipient per a cuinar-los a casa. I també rebre’ls on es desitge, en poques hores o pocs dies, en funció del destí.

El Servei de Consigna Frigorífica, gratuït i obert fins a les 21 h, permet la recollida de la compra en el magatzem refrigerat situat en el soterrani, a peu o amb cotxe, amb la finalitat de reduir al màxim el temps de permanència en el recinte.

El Mercat Central disposa, a més, d’una Sala de lactància, que permet acollir a diverses famílies alhora, dissenyada per a oferir un ambient íntim i confortable i perfectament equipada, amb seients còmodes, lavabo i canviadors.

Horaris especials

El Mercat Central, com tots els anys, ampliarà els seus horaris d’obertura en aquestes dates de celebració familiar entorn de la taula. El divendres 23 de desembre el Mercat estarà obert fins a les 19 h i el dissabte 24, divendres 30 i dissabte 31, fins a les 16 h.

D’esta manera es vol facilitar les compres dels ingredients dels menús nadalencs en estes festes tan especials en les quals es degusten els productes més selectes en companyia de la família i els amics més pròxims.