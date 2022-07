El Mercat Central recupera la normalitat en els accessos, a través tant de transport privat com públic, després de diversos anys d’obres en el centre

Amb l’obertura del pàrquing de la Plaça de la Reina, el Mercat Central augmenta l’oferta de places concertades on els seus clients poden obtindre aparcament gratuït

Puchades destaca l’esforç econòmic dels venedors per a oferir descomptes als qui acudeixen a comprar

El Mercat Central ha recuperat la normalitat en els accessos després de diversos anys d’obres en el centre. L’obertura aquesta setmana del pàrquing de la Plaça de la Reina ampliarà l’oferta d’aparcament públic als qui acudeixen a realitzar les seues compres des d’altres barris i localitats de València, sumant les seues places disponibles en rotació a les dels pàrquings de Centre Històric- Mercat Central, Avinguda de l’Oest i Sant Agustí. D’aquesta manera, són ja quatre els pàrquings de l’entorn on el Mercat Central compta amb places concertades perquè els seus clients es puguen beneficiar de descomptes i aparcament gratuït quan venen a comprar.

L’obertura del pàrquing de la Plaça de la Reina beneficiarà especialment als ciutadans que accedeixen des de l’Avinguda de Catalunya i Blasco Ibáñez, que, durant els anys que han durat les obres en el centre, havien de donar la volta a tota la ciutat per a arribar al pàrquing del Centre Històric- Mercat Central, que ja estava saturat, permetent, a més, descongestionar-lo i facilitar l’accés a la resta de ciutadans.

L’Associació de Venedors del Mercat Central ha negociat amb l’EMT –que gestiona el pàrquing de la Plaça de la Reina- les mateixes condicions avantatjoses que en el pàrquing del Centre Històric- Mercat Central -gestionat també per l’EMT- amb la finalitat de poder oferir aparcament gratuït als qui realitzen les seues compres en el Mercat.

La presidenta de l’Associació de Venedors, Merche Puchades, ha destacat “l’important esforç econòmic del Mercat Central i l’Ajuntament de València perquè els clients puguen vindre còmodament i beneficiar-se fins d’una hora d’aparcament gratis, canviant per mercapuntos l’import de les seues compres”. En aquest sentit, ha recordat, com a dada il·lustrativa, que l’Associació de Venedors ha pagat a l’EMT 330.000 euros des que va obrir les seues portes el pàrquing Centre Historic-Mercat Central, al desembre de 2018, per a beneficiar d’aquesta manera als seus clients.

Els clients han de sol·licitar els mercapuntos als venedors del Mercat Central quan realitzen les seues compres i després canviar-los en Informació al Client per a obtindre aparcament gratuït en qualsevol dels quatre pàrquings on el Mercat Central té places concertades. Per cada 8 mercapuntos s’obté mitja hora d’aparcament gratis i per 15 mercapuntos, una hora gratis.

Puchades ha mostrat la seua satisfacció per l’ampliació de l’oferta de places en els pàrquings públics de l’entorn que suposa l’obertura del pàrquing de la Plaça de la Reina, que facilitarà l’accés dels clients que acudeixen a comprar en el seu propi vehicle, i també per la normalització de l’accés a través de transport públic.

Després de la finalització de les obres de la Plaça de la Ciutat de Bruges, l’accés en transport públic està garantit a través de les línies 7, 27 i 73 de l’EMT i gràcies a la parada de taxis, situada en l’Avinguda de l’Oest