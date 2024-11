 El metro de València podria tornar a circular el 6 de desembre

El servei de Metrovalència, interromput des de la DANA del 29 d’octubre, podria reprendre’s el pròxim 6 de desembre si les proves previstes per a la setmana que ve són positives.

El conseller d’Infraestructures, Vicente Martínez Mus, ha assegurat que la Generalitat treballa intensament per garantir que el metro torne a funcionar abans de Nadal.

Actualment, Ferrocarrils de la Generalitat està condicionant un nou centre de comandament als tallers de Machado, on també es reparen 27 de les 62 unitats de metro danyades. Mentrestant, s’han habilitat corredors d’autobús per connectar barris i municipis afectats. La fase inicial inclou la reobertura de les línies 1, 2, 3, 5, 7 i 9, excepte el tram València Sud-Castelló, previst per al 2025.