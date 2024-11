El Ministeri de Transports ultima la reobertura de dos línies de rodalies danyades per la DANA

Les línies C1 i C2 de Rodalies entraran en funcionament previsiblement a partir de dimecres en els trams Gandia-Silla i Moixent-Carcaixent.

Es treballa per prestar la resta del servei de les dos línies per autobús. La línia C3 està pràcticament destruïda en més de la meitat del seu traçat.

Al tram València-Silla, s’han alçat 1,6 km de via i es preparen els accesos a la zona del barranc del Poyo. A l’estació d’Algemesí, s’avança en la neteja i es continua amb la revisió de la via en el tram fins a Alzira. Per la seua banda, Alfafar progressa en l’estabilització de la plataforma amb ciment.

Pel que fa als treballs per reobrir les carreteres de titularitat estatal danyades per la DANA, s’espera recuperar el tram de l’A-7 al sud de l’A-3 i un tram de la N-330. El desviament provisional de l’A-7 a Quart de Poblet està molt avançat i connectar-lo amb l’A-3 permetrà recuperar el bypass de València.

En total, s’han recuperat 129 km de carreteres amb senyalització restituïda. La reparació de la línia d’alta velocitat Madrid-València també està quasi completada, amb un avanç del 94% en la neteja del túnel de Torrent i el muntatge de vies en el túnel de Xiva.