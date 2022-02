Els guies seran de l’associació de ValBrick

L’exposició “Alzira un riu de bricks” segueix captivant als alzirenys i alzirenyes així com a les persones vinents de tots els punts del territori valencià. Les visites a esta mostra de fans de LEGO segueixen augmentant dia rere dia i ja són milers les persones que han gaudit d’esta macro-exposició organitzada per la falla Plaça Germanies amb la col·laboració de l’associació ValBrick d’on són socis Victor Boscá i Stefan Van den Hoogen, guanyadors de LEGO Masters Espanya.



El MUMA ha preparat per al dissabte 26 i el diumenge 27 de febrer visites guiades pels mateixos fans de LEGO de l’associació ValBrick per tots els espais que acull esta macro-exposició. Seran a les 10.30 i amb eixida des del MUMA. La duració serà de dues hores i mitja. El diumenge les places estan cobertes i per apuntar-se a la del dissabte cal fer-ho al MUMA o telefonant al 96 201 76 49.



Esta exposició també compta amb tallers per a xiquets que han hagut d’incrementar-se les places per l’alta demanda generada. A més els col·legis fan visites diàries on els alumnes poden gaudir d’este joguet tan popular entre el públic infantil, juvenil i adult.



La regidora de Patrimoni Històric, Isabel Aguilar s’ha mostrat molt satisfeta per l’acollida: “Com a regidora del MUMA i també com a fan de LEGO valore molt positivament l’acollida que ha tingut esta exposició. Una iniciativa totalment diferent de tot el que s’ha exposat en Alzira fins ara, fent que esta mostra s’estenga per diferents espais de la nostra ciutat”. L’edil a afegit que “estem en constant evolució amb esta exposició, ja que a causa de l’èxit que està tenint, hem vist la necessitat d’incrementar tallers i fer visites guiades pels mateixos fans de LEGO”.



Cal recordar que a banda del MUMA, també hi ha peces de LEGO al museu faller, l’EtnoMUMA, la Casa Consistorial, la Biblioteca Municipal, la Casa de la Cultura i al Cercle Alzireny “La Gallera”. Es podrà visitar fins al 18 de març i els horaris de visita són els propis de cadascuna de les dependències.

