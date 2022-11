El Mundial d’Alzira aspira a ser el més nombrós de la història

19 seleccions han confirmat la seua presència en el Campionat del Món

El comité tècnic de la CIJB valora les pistes on es disputarà la competició

La Confederació Internacional de Pilota a mà (CIJB) continua treballant en l’organització del Campionat del Món de pilota a mà d’Alzira, que tindrà lloc del 27 de març a l’1 d’abril del pròxim any. Ja es coneixen algunes de les seleccions que formaran el calendari, amb de moment 19 confirmacions, i els terrenys de joc en els quals es disputarà la competició en les seues diferents modalitats. El comité tècnic de la CIJB va visitar Alzira aquest passat dilluns per a analitzar les pistes i comprovar in situ que tot compleix amb la normativa de l’organització internacional.

Aquest passat dilluns va tindre lloc una nova reunió a Alzira, a la qual van assistir Alberto Soldado com a president de la CIJB, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, el regidor d’Esports de la localitat, Fernando Pascual, el tècnic d’Esports, Enric Taronger, el vicepresident de l’àrea tècnica de la CIJB i director de tornejos de l’organisme internacional, Romano Sirotto, el vicepresident de l’àrea d’arbitratge de la CIJB, Paco Casares, la representant de la Federació de Pilota Valenciana, Begoña Castillo, a més del coordinador de pilota a mà del govern de la Comunitat Valenciana, Salva Escrivà.

En la reunió es va avançar en diferents aspectes de l’organització del Campionat del Món i es van establir els diferents comités de treball. El comité tècnic de la CIJB va visitar i va inspeccionar les pistes de joc, les quals estan dins dels paràmetres de la normativa de la Confederació Internacional.

“Un campionat amb molts equips requereix un gran esforç organitzatiu i logístic”, va explicar el vicepresident de l’àrea tècnica de la CIJB i director de tornejos de l’organisme internacional, Romano Sirotto, que va elogiar les instal·lacions amb les quals compte Alzira: “El nombre d’instal·lacions esportives que té Alzira, quatre de wallball, tres de Llargues, tres de Joc internacional i tres de frontó ens permetrà gestionar un gran nombre de partits en menys d’una setmana de joc”. En qualsevol cas, l’Ajuntament d’Alzira es va comprometre també a adaptar algunes de les instal·lacions de cara a la cita de primavera.

Una alta participació

Fins a final d’aquest 2022 hi ha temps perquè les delegacions formalitzen la seua participació en el Mundial 2023. Això sí, ja hi ha un gran nombre de països que han confirmat la seua presència. La previsió és comptar amb una vintena de seleccions en un Campionat del Món que aspira a ser el de major participació de la història de la CIJB.

De moment han confirmat la seua presència 19 regions: França, Anglaterra, l’Equador, Comunitat Valenciana, Bèlgica, Paraguai, l’Argentina, Països Baixos, País Basc, Mèxic, Costa Rica, Puerto Rico, Portugal, Itàlia, els Estats Units, Veneçuela, Colòmbia, l’Uruguai i Quebec (el Canadà). Els canadencs serà la primera vegada que formen part d’una competició internacional de la CIJB.