L’Estadi Municipal Antonio Puchades llueix ja estos dies el mural guanyador del concurs per a joves dissenyadors convocat amb motiu de la I edició de la Ruta d’Art Urbà, una iniciativa de la Fundació València CF i la Diputació de València, a través de Turisme València, que ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca.

El nostre municipi, junt als de Cullera i Riba-roja de Túria, han sigut els tres seleccionats finalment pels organitzadors per a participar en esta proposta que té per objectius: acostar tot el relatiu al club al turisme de les poblacions valencianes, creant així un nou reclam turístic a la província, al mateix temps que promocionar el treball de joves artistes urbans de la Comunitat Valenciana.

“El disseny que hui es presenta va ser el guanyador a la nostra ciutat d’entre tots els participants. Per fi, ja tenim acabat el mural dedicat al nostre benvolgut paisà Antonio Puchades perquè totes les persones que visiten l’estadi, que porta també el seu nom, puguen contemplar-lo. Espere que siga del gust de tots”, ha assenyalat la regidora d’Esports, Celia Beltrán, qui ha explicat així mateix que, des de l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Esports, s’aprofitarà el concurs per a homenatjar també altres jugadors suecans d’aquella època que van triomfar al València CF, “utilitzant un dels dissenys que van quedar finalistes en el concurs, en el qual apareixen tots ells, per a pintar-lo en una altra de les parets de l’estadi”.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha elogiat l’obra presentada i el seu significat, “és un mural que ens ha impressionat. Vull donar l’enhorabona al seu creador i agrair al València CF que, en este any del centenari del camp de Mestalla, haja triat la nostra ciutat per a poder mostrar este mural en homenatge al nostre volgut Antonio Puchades, tot un referent per a nosaltres”. Per la seua part, l’artista plàstic guanyador del concurs a Sueca, Manuel Moreno, ha explicat que la proposta d’este concurs li va semblar molt interessant, tant per als artistes com per al públic, “perquè dona visibilitat a un tipus d’art que, a vegades, queda un poc en l’ombra. Per això vaig decidir presentar-me a participar, en concret a Sueca, per les grans dimensions de la paret triada i per la persona a la qual s’homenatjava”.

A l’acte de presentació del mural han assistit, a més de l’alcalde i la regidora d’Esports, l’artista creador de l’obra, familiars d’Antonio Puchades, representants de la Fundació València CF i l’ex jugador del club, Ricardo Arias.

La inauguració oficial del mural, oberta a tot el públic, tindrà lloc el dimarts 11 d’octubre, a partir de les 17.30h. A més de l’acte protocol·lari que comptarà amb la presència d’autoritats i responsables de la Fundació València CF, s’oferirà als assistents tallers infantils i d’art urbà, i actuacions musicals.