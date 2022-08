Aquesta mostra és de lliure accés i està instal·lada al Carrer Menor del Museu dels Ciències

El Museu dels Ciències acull l’exposició dedicada als Premis Rei Jaume I 2022 que destaca els assoliments científics de les persones premiades en aquesta nova edició. La mostra, situada al Carrer Menor, de lliure accés al públic, consta de set panells, un introductori sobre els guardons i altres sis dedicats a cada categoria que descriuen les trajectòries reconegudes en aquesta convocatòria.

Es tracta de les carreres de Jesús Mª Sanz Serna, matemàtic espanyol que ha destacat en el camp de la Investigació Bàsica; Marta Reynal-Querol, en Economia; Antonio M. de Lacy Fortuny, en Investigació Mèdica; Emilio Chuvieco Saliner, en Protecció del Medi Ambient; Montserrat Calleja Gómez, en Noves Tecnologies; i Ángela Pérez Pérez, premi a l’Emprenedor.

La Ciutat de les Arts i les Ciències prepara cada any aquesta mostra per a divulgar els premis atorgats per la Fundació Premis Rei Jaume I, que contribueixen a la promoció de la investigació i el desenvolupament científic a Espanya, i que van ser impulsats pel professor Santiago Grisolía, recentment mort.