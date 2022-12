Dijous 22 s’inaugurarà l’exposició “Des del casal. Creativitat i disseny fallers”, en el marc de la celebració de la Capitalitat Mundial del Disseny

L’Espai Josep Alarte del Museu Faller acollirà, a partir del dijous 22 de desembre, l’exposició “Des del casal. Creativitat i disseny fallers” que, comissariada per Vicent Borrego i Ricardo Ruíz, “donarà a conéixer la importància que ha tingut i té el disseny fet des dels casals fallers”. Així ho ha anunciat hui el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, en informar d’esta mostra, “que palesa que la festa de les Falles ofereix una infinitat de possibilitats creatives per al disseny des de diversos àmbits”.



“El Museu Faller de València se suma així a les activitats organitzades amb motiu de la Capitalitat Mundial del Disseny, amb una mostra de disseny que en gran mesura és popular però que, precisament per eixa condició, mereix ser difós i reconegut”, ha explicat el regidor.

Segons ha detallat Carlos Galiana, les comissions també han construït, habilitat o decorat espais de reunió per fer-los confortables i funcionals respecte de les seues necessitats; han desenvolupat estratègies de màrqueting per vendre productes amb què finançar la festa; han recorregut a la publicitat per contribuir a la difusió de les seues activitats; han fet ús de la il·lustració gràfica i de recursos tipogràfics en les seues publicacions i han posat la moda, el disseny de vestuari, la luminotècnia o l’escenografia al servici dels cadafals o de les propostes escèniques que han produït, construït o sufragat”.

“Totes estes realitats, que demanen una component de disseny per a resoldre un problema, naixen des del mateix espai de reunió fallera que és el casal. Així, estos enclavaments constitueixen una xarxa d’espais d’assemblea i celebració que generen barri i comunitat, i ho poden fer aplicant o sol·licitant creativitat i disseny, per tal de no esgotar la capacitat de reinvenció que ha de mantindre la festa fallera”, ha indicat Galiana en ressaltar que “des d’antuvi les comissions falleres han contribuït a la forja d’una identitat pròpia i han recorregut a emblemes, mascotes i símbols que, en casos singulars i distintius dels temps recents, han acabat empeltant-se de modernitat”.

L’exposició, que també forma part de la programació de la World Design Capital València 2022, i tal com ha concretat el director del Museu Faller, Gil Manuel Hernández, està estructurada de la següent manera: la sala 1 està dedicada al disseny a l’espai de treball i de convivència en el casal, al costat de les mascotes amb estil propi; la sala 2 tracta el disseny pel que fa a mitjans de recaptació (aspecte material i gràfic), criteris visuals de comunicació, així com la innovació i la moda al servici dels ninots de falla; finalment, en la sala 3 s’aborden el disseny publicitari, el disseny en les arts escèniques falleres i el disseny editorial. En un monitor també hi haurà una mostra del disseny audiovisual fet des de l’àmbit faller.