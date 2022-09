La nova dotació pública ofereix un servici d’informació juvenil a més de cursos formatius, tallers i altres activitats culturals i d’oci per als joves del barri

El nou Centre Municipal de Joventut del Cabanyal és un suport per a les persones joves d’este barri, en el qual s’ofereix un servici d’assessorament juvenil i informació, a més de cursos, tallers i altres activitats formatives i d’oci. A més, el local disposa d’un espai que servix com a sala polivalent, en la qual es poden realitzar activitats culturals, exposicions, reunions o presentacions.

El nou equipament públic, ubicat al nombre 192 del carrer d’Escalante, al costat de la plaça de Llorenç de la Flor, ha obert les seues portes. Esta vesprada, la Regidoria de Joventut ha organitzat una jornada de portes obertes, amenitzada pel grup de música La Trocamba Matanusca, en la qual s’ha explicat a les persones joves, entitats, veïns i veïnes, els nous servicis i activitats que ofereix el CMJ.

A l’obertura ha assistit la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i la regidora de Joventut, Maite Ibáñez, els qui han assegurat que esta nova dotació pública “dinamitzarà el barri i a millorar els servicis municipals oferits als veïns i veïnes, i molt especialment a la gent jove”. “Volem donar suport als espais per a la formació, la cultura i la convivència veïnal”. El finançament de les obres ha sigut a càrrec de l’Estratègia per al Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (EDUSI).

La principal funció del CMJ és servir com a punt d‘informació i assessorament juvenil en matèria de programes municipals, ocupació, oci, cultura, programes europeus, salut, medi ambient o participació. Com a centre d’activitats per a joves, este espai es converteix en un punt de trobada i en el qual es duen a terme nombroses activitats organitzades pel centre, així com els Tallers Apunta’t, des de la Finestra de Participació.

A més, és un punt d’informació i derivació a activitats de la ciutat com el SIAJ (Servici d’Informació i Assessorament Juvenil), activitats d’oci saludable, cursos d’idiomes i formatius, etc. També s’afavorirà la cessió d’espais per a activitats de grups joves del barri i la col·laboració i coordinació amb les entitats del barri. A més, afavorirà la dinamització de l’associacionisme juvenil.

En este centre, dos tècnics d’animació sociocultural prestaran els servicis del centre amb un horari de dilluns a divendres als matins de 10.00 a 13.30 h. i vesprades de 16.00 a 20.00 h. (horari de tardor – hivern) o matins de 10.30 a 13.30 h. i vesprades de 16.30 a 21.00 h. (horari de primavera – estiu). A més, també podrà obrir alguns dissabtes al matí.

Ibáñez ha destacat que “estem ampliant la xarxa de Centres Municipals de Joventut en els diferents barris de la ciutat, perquè els servicis i programes que oferim des de la Regidoria de Joventut arriben a totes les persones joves, seguint un criteri de proximitat”. En este sentit, ha recordat que “fa tan sols uns mesos, al juny, obrim el nou Centre Municipal de Joventut de la Malva-rosa, el qual, igual que el del Cabanyal-Canyamelar, se suma a la Xarxa, que ja compta amb centres en el barri d’Orriols, Russafa, Patraix, Sant Isidre, Trinitat, Algirós, Benimaclet, Campanar, Malilla, Natzaret, Grau Port i Ciutat Vella”.

La sala polivalent acull en estos moments l’exposició ´El diari de Laia´, la qual es compon d’il·lustracions que formen part del llibre del mateix títol, de Sergio Hernández i Toni Caballero, un acostament a l’adolescència amb el rerefons d’una València dibuixada en estil manga. El diari de Laia és un acostament líric i generacional al diari d’una adolescent valenciana que ha de tractar amb les incerteses del pas en la vida adulta i conviure amb les emocions, però també és un homenatge a la ciutat del Túria, un recorregut per un conjunt de llocs emblemàtics que apareixen dibuixats, en un espectacular estil manga, com l’Albufera, l’Horta, les Torres de Serrans, l’Estació del Nord o el barri del Carme.