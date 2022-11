Gómez destaca la reactivació d’este pla, que resoldrà “un altre ʽpufoʼ heretat del PP”

El consell d’Aumsa aprovarà este divendres la modificació del contracte de redacció del projecte d’urbanització del nou desenvolupament del Grau, a càrrec de la UTE formada pel despatx d’arquitectes dirigit per José María Tomás, i l’enginyeria TYPSA. El termini estimat per a la nova redacció és de cinc mesos i la vicealcaldessa i responsable de l’àrea de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha recordat que haurà d’atendre els nous criteris urbanístics aprovats per l’Ajuntament.

Gómez ha posat en valor que d’esta manera “s’avança de manera definitiva per a resoldre un altre dels ʽpufosʼ heretat de PP que tenien paralitzada una de les zones més importants de la ciutat pel seu valor estratègic per a desenvolupar el pol estratègic d’innovació i creació d’ocupació”. En este sentit, ha explicat que el conveni amb la Generalitat “està molt avançat” i ha recordat que també es va aconseguir un acord amb els propietaris del sòl per a repercutir les càrregues urbanístiques.

Respecte als criteris que haurà de contemplar el nou planejament, ha recordat que el nou PAI del Grau respondrà al model de ciutat 15 minuts i ha destacat que comptarà amb fites com la creació d’una gran delta verda en la qual desembocarà l’Albereda i la substitució del circuit de Fómula 1 per un circuit bio saludable.

“És un dels desenvolupaments més importants de la ciutat, amb més de 380.000 metres quadrats de sòl que s’adaptaran als nous criteris de mobilitat sostenible, de perspectiva de gènere i que oferirà noves oportunitats d’inversió i d’ocupació”, ha exposat.

Sandra Gómez ha explicat que es manté l’edificabilitat, però concentrant-la en la zona nord per a crear la gran delta verda que donarà continuïtat al llit del riu Túria i connectarà amb La Marina i el Parc de Desembocadura, el concurs del qual està en marxa.

Igualment, ha afirmat que hi haurà un 25% d’edificabilitat per a habitatges dotacionals i de protecció pública i que reforçarà la zona com un pol de desenvolupament innovador, aprofitant la proximitat amb La Marina i La Farinera. En este sentit, es reservarà un 20 per cent d’edificabilitat per a ús terciari.