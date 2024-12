El Olentzero de Beriáin de Navarra visitarà el 21 de desembre Massanassa

Un acte que uneix la solidaritat amb la tradició del personatge nadalenc basc, i el repartiment de 1.300 joguets per a xiquets i xiquetes de 0 a 12 anys.

Una matí que també inclourà tradicions de Massanassa.

L’Ajuntament de Massanassa, dins de la seua programació de Nadal i Reis 2024/2025, ha organitzat diversos actes que enguany destaquen per la gran solidaritat i la col·laboració mostrada per entitats i grups de voluntariat.

Entre els actes destacats, el dissabte 21 de desembre, la plataforma d’Associacions Municipals de Beriáin celebrarà un Olentzero a la localitat valenciana de Massanassa, una de les més afectades per la DANA, per a repartir joguets entre els xiquets i xiquetes menors de 12 anys (un total de 1.275 joguets a Massanassa).

“Aquesta acció demostra la gran solidaritat que estem tenint; veure com les famílies han entregat joguets per a que els nostres xiquets i xiquetes tinguen un regal aquest Nadal és molt emotiu i sempre ho recordarem”, expressa l’alcalde, Paco Comes.

La hora de sortida del Olentzero, qui anirà acompanyat de Mari Domingi i altres personatges de la mitologia basca, serà a les 11:00 hores des de la Carrer Major, 15. El recorregut seguirà per la plaça de l’Església, carrer de la Resurrecció, plaça del Molí, carrer d’Orba, fins arribar a la plaça Escoles Velles.

L’Ajuntament de Massanassa vol destacar que és important fer tot el recorregut des de l’inici fins al final per viure i conèixer la tradició de l’Olentzero. A més, es comptarà amb l’actuació del Grup de Danses Divendres, acompanyat de tabal i dolçaina. També hi serà la Intercomparsa de Moros i Cristians de Massanassa i el grup d’albades La Xata de Godella. En arribar a la plaça, es realitzarà un espectacle pirotècnic, cortesia de la pirotecnia Europlà.

Al finalitzar, tindrà lloc el repartiment de 1.300 joguets per als xiquets i xiquetes amb ticket, i també es podran gaudir de jocs tradicionals bascos a la mateixa plaça Escoles Velles.

Massanassa serà, sens dubte, aquest Nadal un lloc de reconstrucció emocional, d’il·lusió i esperança per a seguir endavant després de tot el que s’ha viscut, especialment per als més xicotets, per tal de que tinguen records de felicitat després del terrible pas de la DANA.

És imprescindible tindre ticket per al repartiment de joguets. Els centres escolars seran els encarregats de repartir-los a l’alumnat escolaritzat. Els xiquets i xiquetes de 0 a 12 anys no escolaritzats a Massanassa, però sí empadronats, hauran de recollir el seu ticket a la Biblioteca Pública Municipal.