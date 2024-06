El Partit Popular Europeu, primera força política a l’Eurocàmera

El Partit Popular guanya les eleccions europees del 9 de juny a Espanya, seguit del Partit Socialista i la formació VOX.

El PP ha aconseguit 22 diputats al Parlament Europeu amb el 34,20% dels vots, nou més que als comicis del 2019

El PSOE ha perdut un seient respecte a l’última cita electoral, amb 20 diputats i el 30,18% dels vots. Per la seua banda, VOX ha aconseguit sis eurodiputats, dos més que al 2019, amb el 9,62% dels vots.

La coalició Ara Repúbliques, formada per Esquerra Republicana, Bildu i Bloque Nacionalista Galego, manté els tres escons, situant-se com a quarta força política per davant de Compromís-SUMAR que, amb el 4,65% dels vots aconsegueix tres diputats en les seues primeres eleccions europees. La sorpresa de la jornada electoral del 9 de juny a nivell nacional ha estat la formació S’Ha Acabat la Festa, que ha aconseguit tres diputats, per davant de Podem, amb dos seients. Ciudadanos desapareix del mapa electoral.

A la Comunitat Valenciana, PP, PSOE i VOX se situen en primera, segona i tercera posició en les tres províncies. Compromís-SUMAR ocupa el quart lloc en Castelló i València, mentre que en Alacant la formació S’Ha Acabat la Festa aconsegueix la quarta posició amb un 6% dels vots.

Així, a nivell europeu, el Grup de Conservadors i Reformistes i el Partit Identitat i Democràcia es posicionen com a quarta i cinquena força respectivament, perdent Els Verds 18 diputats respecte al 2019. També destaca el creixement de la família Renovar Europa, que es manté com a tercera força en l’arc parlamentari però guanya 19 eurodiputats respecte als anteriors comicis.