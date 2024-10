El passeig fluvial d’Alzira s’obri a la ciutat

A hores d’ara, s’està finalitzant les obres per tal de connectar el passeig fluvial amb la zona de la Tullell.

Unes obres valorades en 18.000 a través d’una subvenció de la Diputació de València han permés a la regidoria de Medi Ambient obrir el pas dels usuaris del passeig fluvial a la rodona de les Tres Púrpures.

Fins al moment, el passeig fluvial passava per darrere de recinte firal sense tindre cap eixida a la ciutat i obligava els usuaris a continuar per vora riu per darrere de la zona esportiva. A hores d’ara s’ha obert una via de terra que connecta riu i la rodona de les Tres Púrpures i, per tant, fa possible continuar la ruta per les avingudes 9 d’octubre i Joan Calot, donant una eixida del passeig fluvial fins al centre de la ciutat.

L’alcalde d’Alzira i responsable de medi ambient, Alfons Domínguez ha assenyalat que “amb esta xicoteta intervenció s’ha donat solució a una reclamació dels nombrosos ciutadans que utilitzen el passeig fluvial per a fer esport, per a passejar i per a l’oci. Fins ara este accés estava tancat, i ara s’ha habilitat una zona ampla per a vianants a la que a poc a poc s’incorporarà mobiliari urbà i on ja s’han plantat arbres per donar continuïtat al passeig vora riu” ·.