El Pati Rosa de Torrent es dirà “Pati Pare Deusa” en homenatge al Pare José Deusa García

La ciutat de Torrent ha viscut un acte carregat d’emoció i respecte, amb la instal·lació de la placa commemorativa en honor al Pare José Deusa García.

En una cerimònia celebrada en el renovat i pintat Pati Rosa, que a partir de hui portarà el nom de “Pati Pare Deusa”, la ciutat s’ha reunit per a retre homenatge a una figura clau en la història recent de Torrent.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado al costat del rector de Mont-Sión, José Vicente Miguel i el pare provincial Jürgen Hoffend, ha presidit l’acte, acompanyada per familiars del Pare Deusa, membres de la corporació municipal, representants de la comunitat amigoniana de la ciutat, els feligresos de la Parròquia de Mont-Sión, Germanors de Setmana Santa i amics del benvolgut sacerdot, fill adoptiu de Torrent.

El Pare José Deusa García, mort al juny de 2023 a l’edat de 93 anys, va ser una figura central en la vida religiosa de Torrent. La seua dedicació a la comunitat durant 77 anys, dels quals 69 els va viure com a sacerdot, ho van convertir en un referent tant per a l’Església com per als veïns de la ciutat. Durant la seua intervenció, l’alcaldessa, Amparo Folgado, ha destacat el llegat inesborrable que deixa el Pare Deusa a Torrent: “Este pati que hui canviem de nom en el seu honor és un símbol de gratitud i record cap a una persona que va dedicar la seua vida als altres. Amb este espai, volem que les futures generacions de torrentinos i torrentinas coneguen i valoren la seua figura, que va ser fonamental per a la parròquia de Mont-Sión, però també per al creixement espiritual i social de la nostra ciutat”.

L’acte ha comptat amb una nodrida assistència, i l’ambient ha estat marcat per la solemnitat i el reconeixement cap a un home que va servir com el primer rector de la Parròquia de Mont-Sión durant 40 anys, des de 1968 fins a 2010. A més, el Pare Deusa va ser director del Col·legi Mont-Sión i Superior de la comunitat dels Terciaris Caputxins a Torrent durant tres dècades. Sota el seu lideratge, la institució educativa va experimentar importants ampliacions i millores, que van consolidar al col·legi com un referent a la ciutat i a la comarca.

Folgado també ha subratllat el paper crucial del Pare Deusa en la vida social i cultural de Torrent: “El Pare Deusa va ser un pilar fonamental no sols per a l’Església de Torrent, sinó per a tota la ciutat. La seua participació activa en la Setmana Santa, com Consiliario de la Junta Central de Germanors, i el seu lliurament a l’educació de diverses generacions en el Col·legi Mont-Sión, li van guanyar el carinyo i el respecte de tots. Este pati, al costat de l’Avinguda Pare Prudencio i enfront de la Parròquia i el col·legi on va servir, serà un recordatori permanent de la seua persona i el seu llegat”.

El Pare Deusa no sols va ser reconegut a nivell local, sinó que també va tindre un impacte a l’Església més enllà de Torrent. Entre 1977 i 1980, va exercir com a Vicari General a Roma, però va decidir tornar a València per a continuar el seu apostolat en la seua terra natal. En 1993, va ser nomenat Fill Adoptiu de Torrent, un honor que la ciutat li va atorgar en reconeixement a la seua incansable labor. A més, va ocupar el càrrec d’Arxipreste de Torrent en tres ocasions i va formar part del jurat dels Premis Carta de Poblament de la ciutat.

L’alcaldessa ha recordat també que, malgrat haver viscut moments de gran responsabilitat fora de Torrent, com la seua etapa a Roma, el Pare Deusa sempre va mantindre un fort llaç amb la ciutat i els seus habitants: “Sempre va ser un torrentino de cor. Al llarg de la seua vida, el Pare Deusa va participar com un més en la vida social i cultural de la nostra ciutat, contribuint a la cohesió de la nostra ciutat i deixant una petjada inesborrable en els qui el van conéixer”.

Amb la instal·lació de la placa en el “Pati Pare Deusa”, el nom del Pare Deusa romandrà vinculat a un lloc emblemàtic de la ciutat, al costat de la Parròquia, el Col·legi de Mont-Sión i el Teatre Llar Antoniana, espais que van ser testimonis del seu treball i dedicació. L’alcaldessa ha conclòs el seu discurs subratllant la importància de mantindre viva la memòria del Pare Deusa: “Hui recordem a un home extraordinari, i amb este homenatge, el seu llegat romandrà entre nosaltres, no sols en les nostres memòries, sinó també en el cor de Torrent, la ciutat per a la qual tant va treballar durant la seua vida”.

Este homenatge es produïx a pocs dies d’una efemèride significativa per a la comunitat amigoniana: el 31 d’octubre se celebraran els 135 anys de l’arribada dels Terciaris Caputxins al Convent de Mont-Sión, amb el fundador Fra Luís Amigó, que precisament hui es complixen 170 anys del seu naixement, i el Pare José Méndez al capdavant. Des de llavors, la congregació ha transformat la vida de Torrent, passant de l’assistència a malalts desvalguts a convertir-se en un referent educatiu i social a la ciutat. Com ha recordat l’alcaldessa, “la història de Torrent no seria la mateixa sense la influència i el llegat dels Terciaris Caputxins, i en particular, sense la contribució del Pare Deusa en els últims quaranta anys”.