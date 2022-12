La Vicepresidència i Conselleria d’igualtat i Polítiques Inclusives va a destinar 50 milions d’euros a la rehabilitació de la residència per a persones majors de Carlet. Per aquest motiu, l’alcaldessa Lola Navarro ha rebut en el saló de plenaris de l’Ajuntament de Carlet a la vicepresidenta del consell, Aitana Mas, al director General d’Infraestructures de la Seguretat Social, enric Juan i a la Directora General de Persones Majors, Maria José Pérez, els quals han explicat als presents les principals millores que es duran a terme en la major residència pública de persones majors de la Comunitat, i han atès les preguntes dels presents en l’acte.

Aquesta és l’aposta més decidida del Govern Valencià i suposa un gran esforç per al consell, segons la vicepresidenta, Aitana Más, qui indica que aquesta és la infraestructura de servicis socials amb major inversió de tota la Comunitat.

Més de 50 milions que modernitzaran un edifici dels anys 70 i que, en paraules d’Aitana Mas, serviran per dignificar la vida de les persones majors de la comarca.

La rehabilitació d’aquest edifici suposarà un estalvi de més de 13 milions d’euros que suposaria la construcció d’un edifici nou. El Director General d’Infraestructures de la Seguretat Social, Enric Juan, indica que l’objectiu és posar en valor les infraestructures existents i adaptar-les a l’actualitat.

Les obres de millora de la residència es preveu que s’iniciaran en l’estiu de 2023 i finalitzaran en 4 anys. La rehabilitació es farà per fases per tal de no desallotjar a tots els residents. Lola Navarro, al respecte, agraeix a la Conselleria la inversió feta per a modernitzar la residència.

Una vegada acabades les obres, la residencia disposarà d’uns mòduls de convivència semblants a vivendes normalitzades que s’allunyaran estèticament del model clàssic d’asil i de la seua concepció hospitalària. Els acabats seran càlids i inclouran espais inter generacionals totalment oberts amb parcs infantils que permetran rebre visites com si d’una vivenda normalitzada es tractara.