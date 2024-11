El Ple del Consell acorda deduccions fiscals, crèdits IVF sense interessos i ajudes socials per a les persones afectades per la DANA

El Ple del Consell ha acordat sol·licitar al Govern d’Espanya un primer paquet de 136 mesures valorat en 31,4 milions d’euros per pal·liar els efectes de la DANA.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha valorat com a fonamental i imperativa la implementació d’aquestes mesures per previndre futures catàstrofes i garantir la seguretat de la població.

A més, el Consell ha reiterat al Govern la petició de declarar tots els municipis damnificats com a zona greument afectada per una emergència de protecció civil i la sol·licitud d’activar el fons de solidaritat de la Unió Europea per a catàstrofes naturals greus.

Entre les mesures extraordinàries aprovades pel Consell, deduccions en l’IRPF per les persones físiques afectades, d’un import mínim de 2000 euros, i l’habilitació de línies de crèdit a través de l’Institut Valencià de Finances a tipus 0 per a la reconstrucció de vivendes. En matèria social, es facilitarà la reubicació de persones dependents i s’assumirà l’assistència psicològica que requerisquen les persones afectades. Així mateix, es facilitaran durant un any targetes gratuïtes per viatjar en transports de la Generalitat.

S’inclouen ajudes a comunitats de regants i explotacions agrícoles, ramaderes i apícoles, així com ajudes als ajuntaments. Recordem que en un paquet de mesures ja anunciat de 250 milions d’euros, la Generalitat havia aprovat ajudes per a la reconstrucció de vivendes i per a compensar les despeses d’urgent necessitat que han hagut d’afrontar els municipis.

Per tal de buscar el màxim consens possible en la implementació i execució de totes les ajudes establides per la Generalitat, es constituirà en els pròxims quinze dies un grup de treball integrat per persones representants de la Generalitat, designades pel president, dels ajuntaments i diputacions afectades i de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.