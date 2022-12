La Conselleria d’Esports ha concedit a l’Ajuntament de Foios una subvenció de 200.000 € per a la construcció d’un edifici amb dues sales polivalents.

El poliesportiu municipal de Foios comptarà amb dues sales polivalents per a la pràctica de disciplines físiques i esportives d’interior. La Conselleria d’Esports ha concedit a l’Ajuntament de Foios una subvenció de 200.000 € per a la construcció d’aquest xicotet pavelló que no només ampliarà les instal·lacions, sinó que les dota d’una major versatilitat la pràctica de les diferents activitats físiques i esportives.

L’edifici ocuparà una superfície útil de 335 metres quadrats i està dividit en dues sales, que poden arribar a ser-ne tres, per a la pràctica esportiva d’interior. Com ha explicat l’alcalde de la localitat, Sergi Ruiz, “Foios té una gran activitat en la pràctica de disciplines físiques i esportives, i teníem la necessitat d’ampliar les nostres instal·lacions amb espais i dotacions adequades. Des de l’equip de govern tenim clar que treballar en projectes per a poder presentar-los a les diferents convocatòries de subvenció és vital per a continuar millorant les instal·lacions del nostre municipi”.

Aquesta primera fase del projecte ascendeix a 250.000 €, dels quals 50.000 € seran d’aportació municipal, després de la subvenció concedida per la Conselleria d’Esports.

Cal recordar que l’Ajuntament de Foios ha dut a terme en els últims anys altres actuacions importants de millora de les instal·lacions del poliesportiu municipal, com la substitució de la gespa del camp de futbol o la remodelació dels vestidors de la piscina. L’última ha estat la substitució a LED de l’enllumenat, que està permetent un estalvi econòmic de 15.000 € anuals en la factura de la llum, i que se suma a les plaques solars dels vestidors de la piscina.