El polígon de Codonyers de Picassent s’enfortix en constituir-se en Entitat de Gestió i Modernització

L’àrea industrial serà la segona de la comarca a tindre esta condició que li permetrà créixer de manera sostenible i responsable

Picassent comptarà amb la seua primera Entitat de Gestió i Modernització

Picassent comptarà amb la seua primera Entitat de Gestió i Modernització, una figura jurídica contemplada en llei 14/2018, de 5 de juny de la Generalitat, per a la gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana. Serà l’àrea industrial Canyada de Codonyers, amb una extensió de 568.386 m² i un total de 108 immobles, la que el passat 28 de juny va aprovar en l’assemblea de ratificació constituir-se en EGM.

Amb la presència de 60 titulars, que representaven el 62,78% de coeficients de participació, es van aprovar les propostes relacionades amb la creació, els estatuts, els càrrecs de la junta directiva o el pressupost, entre altres assumptes.

Este llarg procés va ser iniciat per la regidora d’Àrees Industrials de l’ajuntament de Picassent, Lola Albert, qui va activar en 2023 un procés de jornades informatives i assistència tècnica de la mà de la Federació de Parcs Empresarials de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL) amb l’objectiu d’impulsar i enfortir la indústria del municipi.

Com va indicar la regidora Albert “la constitució és l’últim pas d’un llarg procés de tramitació, que permetrà dotar de personalitat jurídica a l’entitat per a funcionar i assegurar-nos que Picassent siga un municipi amb un futur industrial competitiu, sostenible i socialment responsable”. Així mateix va voler agrair a FEPEVAL, i especialment al seu president executiu Diego Romà la seua col·laboració i suport, així com les sinergies i bona predisposició oferides per la majoria dels propietaris.

Esta constitució en EGM de Codonyers té major consideració al no comptar esta àrea industrial amb cap experiència associativa ni com a òrgan de gestió, ja siga entitat urbanística de conservació, agrupació d’interés urbanístic, associació empresarial o qualsevol òrgan o entitat que agrupen persones titulars d’immobles en sòl industrial.

Per part seua, el president de l’EGM Codonyers, Primitiu Alegre Mena, va subratllar el fet que “esta constitució significa un canvi molt important per a situar el polígon de Canyada de Codonyers en el mapa empresarial de polígons avançats del territori valencià, ja que permetrà consolidar i modernitzar l’àrea industrial, atraure inversions i obrir les portes a plans d’ajudes i de competitivitat empresarial.” Així mateix, va agrair l’estreta col·laboració de l’Ajuntament de Picassent, el suport de la comissió promotora, constituïda en la seua actual Junta Directiva i l’immens treball desenvolupat per María José Zaragoza i Carmen Sorio, membres de FEPEVAL, que han fet que el que era un ambiciós projecte fa 18 mesos hui siga, per fi, una realitat.