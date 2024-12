El polígon industrial el Bony de Catarroja segueix amb molts problemes dos mesos després de la DANA

Vehicles sinistrats per retirar, llots, enderrocs i neteja són només una part del treball que queda per fer per a tornar a “una suposada normalitat a la zona industrial” de Catarroja

Les àrees industrials afectades per la DANA a la província de València continuen amb molts problemes dos mesos després i el cas de Catarroja no és una excepció.

Catarroja denúncia la falta de normalitat al polígon El Bony i critica les declaracions de la Generalitat

L’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent, ha rebutjat les declaracions del president de la Generalitat, Carlos Mazón, qui aquest diumenge va assegurar que s’havien finalitzat les tasques de neteja i rehabilitació del 100% de les àrees industrials afectades per les inundacions. Segons Silvent, aquestes afirmacions “no són del tot certes” i no reflecteixen la situació real del polígon industrial El Bony, que continua lluny d’una plena operativitat

La situació al polígon El Bony

El polígon industrial, amb un milió de metres quadrats i al voltant de 450 empreses, encara presenta greus problemes:

Vehicles sinistrats que no han estat retirats.

que no han estat retirats. Zones plenes d’enderrocs .

. Una xarxa de clavegueram col·lapsada i embornals sense netejar.

i embornals sense netejar. Carrers per baldejar i restes de llot acumulades.

Aquesta situació també es reprodueix en el nucli urbà de Catarroja. Segons l’alcaldessa, la dimensió dels recursos assignats per la Generalitat no respon a les necessitats reals del municipi després de les devastadores conseqüències de la DANA.

Recursos insuficients

La Generalitat ha anunciat una inversió de 6,5 milions d’euros per condicionar 40 parcs industrials. No obstant això, a nivell local, l’Ajuntament de Catarroja ha destinat ja 800.000 euros per a l’adequació del polígon, mentre que l’aportació inicial de l’IVACE per a Catarroja, Albal, Beniparrell i Massanassa ha estat de només 240.000 euros.

Silvent destaca que, des del primer moment, l’Ajuntament i l’Associació d’Empresaris de Catarroja han liderat les accions de neteja i recuperació, mobilitzant recursos municipals i privats, així com donacions d’altres empreses.

Crida a una resposta més proporcional

Durant la reunió diària d’alcaldes amb la Diputació de València, s’ha posat de manifest que moltes zones industrials, incloent-hi El Bony, continuen sense estar plenament operatives.

Silvent ha subratllat que “el polígon de Catarroja no sols és un motor de l’economia local, també de l’economia valenciana”. Per això, ha instat les autoritats a dimensionar adequadament les necessitats del municipi per tal de garantir una recuperació efectiva.