Des del partit Popular demanem explicacions al regidor responsable d’esports per la mala gestió en la construcció d’aquesta pista multiusos de Venezia.

La nova pista sembla més una piscina que una pista d’esports

Alzira compta amb múltiples espais on realitzar la pràctica de l’esport. A causa de la gran quantitat de clubs esportius hi ha un ús molt gran d’aquestes, la qual cosa fa que el manteniment dels diferents espais esportius siga una de les tasques més necessàries a realitzar per la regidoria d’esports de la nostra ciutat.

A la fi de 2021 es va destinar una partida de 105.000€ per a invertir en el manteniment, creació i conservació de diferents instal·lacions esportives.

Una d’aquestes inversions era la creació d’una nova pista multiusos en el camp Municipal d’Esports de Venècia.

A principis del mes de febrer es comença a realitzar nova pista i la sorpresa ve quan una vegada estan pràcticament finalitzades les obres i plou una mica a la nostra ciutat, s’observa el resultat de les obres. Sembla ser que en comptes d’una pista multiusos s’ha realitzat una nova piscina a l’aire lliure.

Des del partit Popular demanem explicacions al regidor responsable d’esports per la mala gestió en la construcció d’aquesta pista i sobretot exigim que s’esmene a la major celeritat sense cap cost per a l’Ajuntament d’Alzira.

Per descomptat amb actuacions com aquestes i si afegim la lentitud a solucionar els problemes de les diferents instal·lacions esportives d’Alzira, es demostra la poca eficàcia de la Regidoria d’Esports de la nostra ciutat.

