El PP demana que es posen en marxa els plans d’emergències que són obligatoris a Torrent des de 2015

Folgado: “Disposar d’un Pla d‘Actuació Municipal enfront de riscos concrets és de vital importància per a Torrent, a més d’obligatori, a causa de la quantitat de població en risc, a la massa forestal i al risc d’inundacions en molts punts de la localitat”

Els únics plans aprovats van ser baix governs del PP a la ciutat, el Pla d’Autoprotecció i Evacuació del Vedat i el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Torrent.

Torrent no compta amb els plans obligatoris d’emergències que són obligatoris des de 2015. Una circumstància que li ha fet perdre les subvencions que aquest dilluns ha concedit la Generalitat Valenciana a 297 municipis per a l’elaboració de 452 plans municipals d’emergència.

L’únic pla amb el qual compte Torrent és el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals que es va aprovar el 17 de desembre de 2013, sota el govern d’Amparo Folgado a la ciutat.

Però la capital de l’Horta Sud, manca d’un Pla Territorial Municipal d’Emergències, d’un PAM d’Incendis Forestals, PAM d’Inundacions i PAM Sísmic, obligatoris per a la ciutat de Torrent i un dels pocs municipis de la Comunitat Valenciana, que no compta amb ells.

Uns incompliments que així apareixen reflectits en la Planificació Municipal d’Emergències que publica l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. Després de les ajudes de la Generalitat als municipis que estan redactant aquests plans, el 92,6% dels municipis valencians amb l’obligació de comptar amb un Pla Territorial Municipal comptaran amb un, no vaig agafar la ciutat de Torrent.

Per aquesta raó, la portaveu del Partit Popular a la ciutat, Amparo Folgado ha instat l’equip de govern a posar-se a la feina, ja que “Disposar d’un Pla d’Actuació Municipal enfront de riscos concrets és de vital importància per a Torrent, a més d’obligatori, a causa de la quantitat de població en risc, a la massa forestal i al risc d’inundacions en molts punts de la localitat”, ha assenyalat Folgado.

Aquests plans obligatoris per a Torrent des de 2015 són un instrument de resposta a situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública i estableix, d’una banda, els mecanismes per a la mobilització dels recursos humans i materials necessaris per a la protecció de les persones, els béns i el medi ambient, i per una altra, la forma en la qual aquests s’organitzen.

Els plans de protecció i autoprotecció aprovats pel PP a Torrent.

Sota els mandats del Partit Popular entre 2007 i 2015, Torrent va aprovar un Pla d’Autoprotecció i Evacuació enfront d’incendis forestals en El Vedat, que es va posar en marxa al costat d’una nova xarxa d’aspersors denominats SIDEINFO.

A més, en 2013 es va aprovar per part de la Conselleria, el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals de Torrent per a un termini de 10 anys i amb una revisió cada cinc anys. Un pla que no s’ha renovat als cinc anys ni al final del termini que està a punt d’acabar. Hui dia, Torrent no compta amb els Plans d’Emergència que des de l’any 2015 són obligatoris per a la ciutat, com són el Pla Territorial Municipal d’Emergències, el PAM d’Incendis Forestals, el PAM