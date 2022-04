La presidenta del Partit Popular de Torrent, Amparo Folgado demana a l’alcalde de la ciutat que netege i mantinga les rutes saludables per l’horta. Unes rutes posades en marxa per l’anterior govern del PP, amb carril bici i senyalitzades per la partida del Safranar.

Actualment, moltes dels senyals instal·lats en 2014 es troben trencades o descolorides a causa del pas del temps, la qual cosa impedeix als runners, ciclistes i persones que passegen, situar-se i veure les rutes disponibles. A més, a causa de les pluges continuades dels últims mesos, alguns trams es troben enfangats i amb vegetació espontània de grans dimensions.

Pel que, la portaveu del PP ha afirmat que “des del PP demanem a l’alcalde que es faça un volt per les rutes saludables per l’horta i comprovarà que necessiten manteniment i neteja, més si cap ara que amb el bon temps, són molts els torrentinos que les utilitzen per a passejar en família, així com per a fer esport”.

El PP demana l’ampliació de la ruta saludable a Picanya i il·luminació nocturna

Durant el 2020, des del Partit Popular es va sol·licitar al govern municipal de Torrent que instal·lara fanals en la ruta saludable a Picanya, entre la rotonda “dels lletres de Torrent” i la rotonda del parc de Bombers, ja que durant gran part de l’any en què anit prompte, es troba en total foscor tot aqueix tram. Fins al moment, el govern socialista ha fet cas omís a la petició dels usuaris d’aquesta ruta saludable i del Partit Popular.

Va ser en 2020 quan Amparo Folgado també va sol·licitar a l’alcalde que ampliara la calçada de la ruta saludable cap a Picanya, ja que, en moltes ocasions, es queda estreta per al pas de ciclistes, runners i persones que passegen. Una petició que també va caure en sac trencat, ja que, el govern de Jesús Ros, no ha dut a terme cap d’aquestes peticions.

