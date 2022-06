• Mompó: “La cessió dels terrenys ha tardat 5 anys a executar-se, esperem que a habilitar l’aparcament siguen més ràpids”.



• El portaveu popular ha recordat “als greus problemes d’aparcament que tenen les persones que acudeixen a l’Hospital de la Ribera se sumen a les deficients connexions amb autobús”.

El portaveu popular en la Diputació de València, Vicente Mompó, ha urgit a la Conselleria de Sanitat a adequar de manera urgent els terrenys que la Diputació de València ha cedit per a zona d’aparcament a l’Hospital de la Ribera. El portaveu del PP ha explicat que la cessió és per a ús d’aparcament temporal durant un període de 4 anys.

“Els problemes d’aparcament a l’hospital de la Ribera han de solucionar-se com més prompte millor. La cessió dels terrenys ha tardat a materialitzar-se 5 anys, des de 2017, malgrat les queixes de treballadors i pacients”, ha explicat Mompó, qui ha exigit que “una vegada s’ha produït la concessió s’acceleren al màxim els treballs d’adequació dels solars perquè, al més prompte possible, puguen ser utilitzats com a aparcament”.

D’altra banda, el portaveu popular ha incidit en què “a més, als problemes d’aparcament s’uneixen les escasses freqüències de transport públic”. “Arribar amb autobús a l’hospital també és un caos”, ha criticat.

“És intolerable que les persones malaltes i els seus familiars, o qui té una urgència mèdica, haja de passar un autèntic calvari per a aparcar el cotxe. Per això pensem que aquesta situació ha d’esmenar-se immediatament”, ha conclòs el portaveu popular.