El president de la Generalitat mostra el seu suport a la Campanya de promoció de la Denominació d’Origen Kaki Ribera del Xúquer

El president de la Generalitat ha assistit a la presentació de la campanya de promoció de la Denominació d’Origen Kaki Ribera del Xúquer acompanyat pel conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina.

Durant la seua intervenció, Mazón ha posat en valor a aquells agricultors valencians que “van saber veure en aquella mutació d’un cultiu minoritari una bona oportunitat” i ha assenyalat el cultiu del kaki com “un dels capítols més brillants de la més recent història agrícola valenciana”.

(Així ha destacat l’exemple de la capacitat del camp valencià de “aprofitar les oportunitats” per a fer “el que sempre ha fet: innovar, superar-se i crear progrés, riquesa i llocs de treball”, des de la tradició i el respecte a una labor que “és identitat del nostre poble”

Com a novetat, Mazón ha assenyalat que des de la Generalitat han “sol·licitat al Ministeri d’Agricultura que mitjance davant el Ministeri de Transició Ecològica perquè “s’autoritze la cria i solta de parasitoides per a lluitar contra el ‘cotonet’ del kaki” tal com establix la pròpia Llei de Sanitat Vegetal.

Així, ha reclamat “coherència i sensatesa” al Govern central ja que la plaga del ‘cotonet’ pot provocar enguany unes pèrdues d’al voltant de 47 milions d’euros segons estima La Unió Llauradora.