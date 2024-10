El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, visita Torrent

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha destacat la posada en marxa d’una inversió de 76 milions d’euros per saldar el deute històric amb la ciutat de Torrent durant la seua visita institucional a la capital de l’Horta Sud.

D’altra banda, el cap del Consell ha incidit en la recuperació del projecte de soterrament del metro i ha explicat que la Generalitat ja ha licitat els estudis previs per iniciar les obres. Junt a altres inversions, Mazón també ha donat a conéixer que la Ciutat de la Justícia per fi està pressupostada i avança per ser una realitat en la present legislatura.

L’adquisició per part de la Generalitat de l’immoble de l’obra social de la CAM per al seu recondicionament com a Centre Especialitzat d’Atenció a Majors, la construcció de la nova estació d’ITV o la renovació de la carretera CV-33 són altres de les accions destacades.

Com a acte central de la visita, Mazón ha estat present en la inauguració del nou Centre Social ‘Encarna Borràs Aragó. Treballadora Social’. El president ha elogiat la trajectòria de Borràs, pionera en el desenvolupament de polítiques socials a la capital de l’Horta Sud.

Encarna Borràs va ser una figura clau en la consolidació dels Serveis Socials a Torrent. Des de 1982, quan va impulsar el primer servei d’atenció social a la ciutat, va treballar incansablement per la protecció de la infància, l’eradicació del barraquisme i l’atenció a dones víctimes de violència de gènere.