El President de la Generalitat visita el Poligon de Cotes d’Algemesí

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha visitat el parc industrial Cotes d’Algemesí, acompanyat per l’alcalde de la població, José Javier Sanchis.

El president ha destacat que “a poc a poc anem avançant cap a la recuperació i la normalitat” dels municipis afectats.

En este sentit, ha afirmat que la prioritat del Consell és continuar escometent tots els treballs necessaris per a restablir l’activitat econòmica i social.

Així, s’ha referit al fet que l’activitat educativa” ja es va restablint”, a més de l’assenyalar el reforç per a la campanya de vacunació “que ja s’està produint”.

De la mateixa manera, ha indicat que les ajudes de 6.000 euros per la pèrdua de béns i estris de primera necessitat posades en marxa per al Generalitat “van per bon camí i a Algemesí ja han arribat a 120 afectats”.

Carlos Mazón també ha incidit en els contractes d’emergència de la Generalitat per a la neteja de les zones industrials “perquè la població recupere la seua capacitat laboral i activitat industrial”, per al que ha agraït el treball coordinat amb els alcaldes i tots els efectius municipals.

El cap del Consell ha posat en valor la labor del personal del consistori i de les forces de seguretat de la localitat pel seu treball encomiable tot i ser també víctimes de la DANA.

Així mateix, ha remarcat la seua aposta per “continuar accelerant la recuperació” i “compatibilitzar les obres d’emergència amb el disseny de les obres estructurals per a recobrar el futur dels municipis afectats i de la Comunitat Valenciana”.