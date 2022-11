El primer pacte valencià contra la violència de gènere acaba amb un 94% de les seues mesures complides

Al setembre de 2017, 63 membres dels principals partits polítics i nombrosos agents econòmics i social, com universitats públiques, mitjans de comunicació, així com cossos i forces de seguretat van acordar complir el primer pacte valencià contra la violència de gènere.

Avui s’ha donat per finalitzat este pacte amb un grau de compliment del 94% de les seues mesures.

A més, AITANA MAS ha anunciat una segona edició per a que “la igualtat plena, real i efectiva” seguisca en el debat públic i polític

Quant al pròxim pacte, ha garantit el compromís de continuar lluitant “amb el mateix esperit que va inspirar el primer”, per a posar en primer plànol del debat públic i polític “realitats com la violència i l’explotació sexual, la tracta de dones i xiquetes, la feminització de la pobresa i la bretxa salarial

Després de cinc anys de treball, Aitana Mas s’ha referit a algunes de les propostes impulsades pel pacte, com les mesures fiscals en benefici de víctimes de violència de gènere, l’elaboració i implementació d’una estratègia valenciana per uns nous usos del temps i la corresponsabilitat, el rescat de dones prostituïdes a través del programa Alba, l’aposta per la racionalització d’horaris en els convenis laborals, garantir l’accés a l’educació de 0-3 anys dels fills i filles de víctimes de violència o consolidar una xarxa d’acolliment, especialitzada i amb diferents perfils, entre altres.