Maite Ibáñez: “Volem introduir l’interès i la vocació per la ciència al nostre alumnat, a través d’activitats didàctiques i de la mà de dones enginyeres”.

El projecte educatiu “Jo, enginyera” arriba als col·legis municipals de València

A partir d’un programa de visites i tallers als centres docents, de la mà de dones enginyeres, el projecte “Jo, enginyera” pretén donar a conèixer entre els xiquets i xiquetes què és l’enginyeria, presentant-la d’una manera divertida i posant-la en valor com a motor de canvi i construcció del nostre entorn.

L´objectiu d´este projecte, impulsat per la Mesa de l´Enginyeria València amb la col·laboració de la Regidoria d´Educació, és generar referents femenins que contribueixen al foment de les vocacions científiques entre els xiquets i contribuir a l´impuls professional i la visibilitat de les dones enginyeres.

Enginyeres i estudiants d’enginyeria visiten els col·legis municipals Santiago Grisolía, Benimaclet i Fernando de los Ríos per tal de fer tallers divulgatius, experiments pràctics i activitats didàctiques, que contribuisquen a ensenyar a l´alumnat què fa una enginyera o un enginyer i com quasi tot el que ens envolta i utilitzem al nostre dia a dia és fruit de la seua feina.

Aquestes activitats es complementen amb l’exposició de panells itinerants “Enginyeres d’Èxit”, de la UAITIE, que destaca pioneres i dones contemporànies del món de l’enginyeria. També ha col·laborat l’àrea municipal de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació.

La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha visitat este matí l’exposició al col·legi municipal Santiago Grisolía, i ha explicat que l’objectiu del programa és “acostar la ciència i la tecnologia a les aules d’una manera molt especial, amb la mirada femenina, i contribuir a incrementar l’ingrés de les joves a les titulacions STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)”. Ibáñez assegura que “és fonamental visibilitzar i posar en valor la contribució de les dones a la ciència i al coneixement, així com estrènyer lligams entre les escoles, la universitat i el sector professional, posar en valor l’enginyeria com a motor d’innovació i transformació al servici de la societat i impulsar les relacions intergeneracionals com a vehicle de creixement, intercanvi i desenvolupament”.

Els tallers creatius, col·laboratius i de desenvolupament busquen fomentar la percepció d’autoeficàcia de l’alumnat perquè es vegi “capaç de”.

S’hi estimula el pensament crític, la capacitat resolutiva, la recerca d’alternatives, el treball en equip, la innovació, la creativitat, la presa de decisions i la curiositat per despertar inquietuds i fascinació pel món de les STEAM i enginyeria en particular. Les sessions, des d’un enfocament didàctic i lúdic, mostren aplicacions i curiositats del treball real d’una enginyera, en les diferents branques i especialitats, per encoratjar-los a descobrir l’ampli ventall de vocacions professionals al seu abast, normalitzant i fomentant la presència de les dones en totes. Les àrees de coneixement són: robòtica i programació, mecànica, electricitat, electrònica, telecomunicacions, obra civil, agricultura, topografia, química i medi ambient.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià