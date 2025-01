El pròxim diumenge 26 de gener Burjassot celebrarà la tradicional benedicció d’animals per Sant Antoni Abad

El pròxim diumenge 26 de gener els animals de companyia seran els protagonistes indiscutibles del matí a Burjassot.

El municipi acollirà la tradicional benedicció d’animals per celebrar a Sant Antoni Abad, popularment conegut com Sant Antoni del Porquet.

L’Ajuntament, a través de la Concejalía de Benestar Animal, dirigida per Juan Manuel Hernando, celebrarà la benedicció a la qual conviden a participar a tota la ciutadania.

Com és habitual, l’acte compta amb la col·laboració de la Peña “El Caballo” i Pepe “Pancheta” per a la celebració del mateix. La benedicció tindrà lloc a la Plaça dels Furs, davant de la porta de la Parròquia de Sant Miquel, on, a les 12.00 hores es celebrarà l’eucaristia. Després de la mateixa, aproximadament a les 12.45/13.00 hores, començarà el desfilada de mascotes i, amb ella, la benedicció. Un desfilada a la qual no hi faltaran els cavalls i els carros de tir que generen tanta expectació i que fan que el públic assistent gaudisca al seu pas.

Tots els propietaris que passen amb les seues mascotes rebran el tradicional detall commemoratiu de la benedicció, el bollo de pa, la algarroba i l’estampa, mentre que els i les cavallistes i els propietaris dels carros de tir rebran lots de neteja per als cavalls i “cabezones”.