El president Vicent Mompó anuncia la firma d’un conveni que, a través de la marca provincial València Turisme, destina 150.000 euros a excavacions arqueològiques i condicionament del terreny

Mompó destaca “el llegat històric i cultural d’esta fortalesa, que transcendix els límits del municipi”, i afirma que “la preservació del nostre patrimoni no sols és una obligació institucional sinó un deure moral”

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha anunciat la formalització d’una ajuda de 150.000 euros a l’ajuntament del Puig de Santa María per a “impulsar la recuperació del Castell d’Enesa del Puig de Santa Maria, millorar el seu coneixement, recuperar la seua imatge i difondre i promocionar el monument”, segons figura en l’acord subscrit entre les dos institucions.

Mompó ha visitat este matí esta fortalesa històrica en companyia de l’alcalde del municipi, Vicent Porta; el diputat provincial de Turisme, Pedro Cuesta; així com diferents alcaldes i alcaldesses i membres de les corporacions municipals de la zona.

“La preservació del nostre patrimoni no sols és una obligació institucional sinó un deure moral, perquè ací residix l’essència del que som i del que serem”, ha declarat Vicent Mompó, qui ha explicat que “el paper de la Diputació de València no es limita a una contribució econòmica: a través de la marca provincial València Turisme treballarem mà a mà amb l’ajuntament, establint una comissió de seguiment per a assegurar que cada actuació respecte la integritat històrica del castell i el seu entorn”.

Per part seua, l’alcalde del Puig de Santa María, Vicent Porta ha volgut “agrair a la Diputació de València la seua implicació en este projecte de posada en valor d’un element fonamental del patrimoni cultural del Puig” i ha explicat que “són molts anys els que portem reclamant ajudes i la Diputació ha demostrat amb este conveni que està decidida a anar de de la mà de l’ajuntament en un assumpte tan rellevant com este”.

150.000 euros per a excavacions arqueològiques

La intervenció subvencionada per la Diputació, a través de la marca provincial València Turisme, s’emmarca en les actuacions previstes en el Pla Director de l’Ajuntament del Puig, i que ordena l’estratègia d’intervencions al castell a través de diferents fases “amb la finalitat de conéixer millor l’edifici i proposar actuacions de conservació, arqueologia i posada en valor”, segons figura en el propi document.

Els treballs, valorats en 150.000 euros, es destinen fonamentalment a dur a terme un conjunt d’excavacions arqueològiques, que requerixen una labor prèvia d’aclarit vegetal per al condicionament del terreny, també inclosa en el conveni subscrit.

Una de les claus de l’acord entre la institució provincial és la constitució d’una comissió de seguiment que es reunirà de manera periòdica per a supervisar les labors incloses en el conveni, i que podrà traslladar les seues propostes a les dos institucions en funció del procés d’execució dels treballs.

“Este acord va més enllà de l’administratiu, perquè simbolitza la implicació de Diputació i Ajuntament en la nostra història, la nostra cultura i les arrels del poble valencià”, conclou el president Vicent Mompó.