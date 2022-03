La comissió de Filiberto Rodrigo s’ha emportat el premi al millor monument infantil

Catarroja ha donat a conéixer la decisió del jurat respecte a les Falles de l’edició de 2022.

Una decisió que ha col·locat a la comissió de ‘El Rabal’ en el més alt de la taula reeditant l’èxit aconseguit fa 6 mesos en l’edició de 2021.

El primer premi en la comissió infantil ha anat a parar a la falla Filiberto Rodrigo que enguany complia el seu 40 aniversari.

La comissió de ‘El Rabal’ ha realitzat una aposta molt arriscada amb uns remats molt espectaculars que han convençut al jurat per a posar-la, un any més, en el més alt de la classificació fallera catarrogina. Amb el lema ‘Pardal que vola a la cassola’, l’artista Ferni Llopis ha consagrat a aquesta comissió en el primer lloc. El podi l’han completat ‘El Charco’ i Rambleta. La resta de la classificació ha sigut: Filiberto Rodrigo, L’Albufera, Centenar de la Ploma, La Regió, Jaume I, El Mercat i Les Barraques. Per part seua, en la categoria d’enginy i gràcia la guanyadora també ha sigut la comissió de ‘El Rabal’.



D’altra banda, en la categoria de millor monument infantil la falla guanyadora ha resultat la comissió de Filiberto Rodrigo que ha mostrat un homenatge a l’espectacle i el colorit del circ. Aquesta falla complia en 2022 el seu 40 aniversari i l’ha pogut celebrar amb un primer premi. El podi l’han completat les falles de ‘El Charco’ i ‘Les Barraques’. La resta de la classificació ha sigut: ‘L’Albufera’, ‘El Rabal’, La Regió, ‘Jaume I’, Rambleta, El Mercat i Centenar de la Ploma.



Quant a la primera edició del Premi de l’Ús del Valencià, la Falla Regió s’ha alçat amb el guardó que enguany es creava des de la regidoria de Política Lingüística per a la promoció de la nostra llengua en el món faller. La regidoria de Transversalitat i Igualtat, atorgava enguany un guardó a la falla que millor haguera reflectit la Igualtat en l’àmbit faller que ha sigut la comissió del Mercat. Referent als ninots indultats, la selecció del jurat ha atorgat el doblet a la Falla de ‘El Rabal’ que ha conquistat als experts tant en categoria major com en infantil. L’elecció popular va ser anunciada a principis de setmana, sent la guanyadora en totes dues categories la falla de ‘El Charco’.



Finalment felicitar a totes les comissions en un exercici tan complicat com ha sigut el 2021/2022, ple d’incertesa, però que ha vist com les falles han pogut recuperar la seua normalitat i seran un impuls perquè el 2022/2023 siga el curs de la recuperació. Des de l’Ajuntament agraïm el seu esforç i el fet que en una plantá tan complicada pel climatològic, tot haja passat sense cap contratemps.

