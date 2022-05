El Repte del Reciclatge arriba a Massanassa

Es tracta d’una campanya de conscienciació ciutadana promoguda per Ecoembes, juntament amb la Generalitat Valenciana i EMTRE, que premiarà al municipi que aconseguisca reciclar més i millor els seus envasos domèstics de plàstic, llandes i brics en el contenidor groc.



El divendres passat 13 de maig, el Comando del Reciclatge va visitar la localitat de Massanassa durant tota una jornada que va obtindre un gran acolliment per part del veïnat per a informar-los sobre la campanya “El Repte del Reciclatge”, una campanya de conscienciació ciutadana promoguda per Ecoembes, junt a la Generalitat Valenciana i EMTRE.

El “Repte del Reciclatge” es planteja com una competició entre municipis, concretament entre 19 poblacions pertanyents a l’EMTRE i dels quals Massanassa forma part. L’objectiu que persegueix la iniciativa és incrementar l’ús del contenidor groc en, almenys, un 10% de mitjana des de l’1 de juny fins al 31 de juliol de 2022. El municipi guanyador rebrà un premi de 6.000 euros per a una ONG de caràcter social seleccionada prèviament.

Davant este projecte, resulta essencial la labor de l’equip del repte per a explicar a la ciutadania les principals característiques i dubtes de cada contenidor per a reciclar de manera correcta. Encara que semble que estiga clar, són moltes les persones que s’equivoquen i confonen, entre altres coses, on tirar un brik: en el contenidor groc o en el blau? En pensar que és de cartó, s’assumeix que ha de depositar-se en el contenidor blau; no obstant això, un brik conté també alumini i plàstic, per la qual cosa el correcte és depositar-ho en el contenidor groc.

La campanya ha tingut un gran acolliment a Massanassa, on els veïns i veïnes van poder aprendre mitjançant diferents dinàmiques d’entreteniment i educació ambiental on s’ha de depositar cada envàs segons la seua naturalesa. A més, es té un doble objectiu de conscienciació: la importància de protegir el nostre planeta. Un simple gest que ajuda en la lluita contra el canvi climàtic i la defensa del nostre medi ambient.

El Comando del Reciclatge també s’ha traslladat fins a l’IES Massanassa, en esta ocasió per a xarrar amb més de 100 alumnes de 2n d’ESO per a ensenyar-los de primera mà com reciclar, què ha de tirar-se en cada contenidor i els grans beneficis que comporta per al medi ambient fer-lo.

En cas que Massanassa guanye el repte entre la resta de 18 municipis participants, el destinarà a ASSOCIACIÓ NATANIA (ajuda a persones sense llar) i a CÀRITAS MASSANASSA.

“Des de Massanassa tenim un ferm compromís amb cuidar el nostre medi ambient. Continuem treballant i fent passos per a involucrar a la nostra població en esta missió. Este repte és una oportunitat per a incrementar la participació dels veïns i poder aconseguir entre tots donar el premi a dues associacions que ajuden molt a les persones que ho necessiten”, expressa Paco Comes, alcalde de Massanassa.

